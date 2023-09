"NE MOGU DA ĆUTIM, ON NASTAVLJA DA ZLOSTAVLJA U SVE GOREM ZAMAHU" Drama tokom svedočenja Milene Radulović! Suđenje odmah PREKINUTO

U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje profesoru glume Miroslavu Miki Aleksiću, a glumica Milena Radulović svedočila je u porstupku koji se vodi protiv njega.

Milena Radulović na početku suđenja rekla je da ostaje u potpunosti pri svom iskazu, a pravo da joj postavi pitanja prvi je dobio Alelsićev branilac Zoran Jakovljević. Međutim, zbog njegovog načina ispitivanja i neprimerenog ponašanja u sudnici sudija ga je prekinuo i napravio pauzu uz upozorenje Jakovljeviću da će biti najstrože kažnjen.

Jakovljević je ispitivao Milenu Radulović, šta je po zanimanju, da li je radila scenario za seriju, s kim je sve razgovarala pre nego što je prijavila Aleksića, ali i da li je tačno da je više puta planirala da se suoči sa njim ali da mu ništa nikada nije rekla.

- Više puta sam ga tokom tih radnji molila da prestane i da to ne tadi. Nismo razgovarali, kasnije kada sam ga silom prilike sretala, želela sam samo da pobegnem - rekla je ona.

Kako je navela, zna da je bilo daleko vise žrtava nego što je navedeno u optužnici, ali da neke iz svojih razloga nisu želele da govore.

- Kada me je pozvala J. znala sam da postoji još devojčica, obećala sam joj da će ona biti poslednja. Kada smo se okupile, sva deca žrtve ovog čoveka, rekla sam da ja više ne mogu da ćutim i da se osecam krivom jer ćutim, a on nastavlja u sve gorem zamahu, tada sam odlučila da ga prijavim - rekla je glumica i ponovila da je Aleksić to činio mnogim devojkama.

Podsetimo, Mileni je po dolasku u Palatu pravde podršku pružao, držeći je za ruku dok su ulazili, njen dečko, pevač Beogradskog sindikata Ognjen Janković, a suđenju prisustvuje i glumac Milan Marić, kao podrška koleginici.

