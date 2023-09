Izmenama Krivičnog zakonika koje je predložilo Ministarstvo pravde predviđeno je da se za sve oblike krivičnih dela silovanje, obljuba nad nemoćnim licem i obljuba nad detetom može izreći i kazna doživotnog zatvora.

Kazne će, znatno biti pooštrene i za nasilje u porodici, a gošća Pulsa Srbije ovim povodom bila je Vanja Macanović, advokat iz Autonomnog ženskog centra.

foto: Kurir TV

- Problem je uvek kad neko krši mere, sistem često zakaže. Ili je to kažnjavanje u dugom vremenskom periodu, pa se izgubi smisao. Nasilnici jako dobro poznaju svoje žrtve. Na primeru hirurga smo to mogli da vidimo. Žena je svedočila u Tužilaštvu, ali je promenila iskaz pred sudijom. Ako se neko smatra privilegovanim svedokom, ima pravo da ne svedoči. I to pravo možete da iskoristite samo jednom. U drugim državama, ako je neko svedočio pred Tužilaštvom, a odboje pred sudijom, iskaz može da se iskoristi kao dokaz. Kod nas to nije slučaj.

03:15 ŽRTVE UČITELJA GLUME PONOVO ZLOSTAVLJAJU Macanović tvrdi: Želi se da odustanu, čim je dozvoljeno da im postavlja GROZNA PITANJA

- Danas je nastavak suđenja učitelju glume. Ono što se dešava je proces koji toliko dugo traje, već treću godinu. Vidite šta se dešava u sudu, način na koji se vrše ispitivanja. To je sekundarna, dodatna viktimizacija žrtve. Vi očekujete da o nečemu što je vaše najgore životno iskustvo, posebno u domenu seksualnog nasilja, morate da ponavljate više puta svoj iskaz. Sve ove devojke su to pričale javnost jer im sudija nije dao status posebno osetljivog svedoka. Dozvoljava da im osumnjičeni učinilac postavlja ta grozna pitanja i unižava ih još više. Sve je usmereno ka tome da žrtve odustanu. nekada se pitate da li je sistem zaista toliko okrutan prema žrtvama, koje na kraju nemaju snage da istraju kroz sve ovo. Proći kroz sve ovo u državi Srbiji je ozbiljno zlostavljanje - istakla je Macanović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:11 Verujemo Mileni Radulović