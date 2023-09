"PRVO ME JE POLJUBIO, A ONDA... MISLILA SAM DA JE TEST" Milena Radulović do detalja opisala SCENE UŽASA: TUKAO me je pred svima!

U nastavku svedočenja pred sudom, Milena Radulović je izjavila da je bila "silovana i seksualno zlostavljana u školi glume".

- Kada mi se prvi put dogodilo, mislila sam da je poljubac njegov test, možda da li sam dovoljno jaka. Potom se dogodilo penetriranje prstima u moje telo, bila sam uplašena i šokirana. To je bio osećaj izdaje od čoveka kome sam verovala, prema kome sam osećala poštovanje i strahopoštovanje. Izgubila sam samopouzdanje, mislila sam da me kažnjavao, osećala sam se prljavo. A onda su se desile pretnje, da će ako progovorim uticati sta će moji prijatelji da misle o meni i da ću se ogaditi tadašnjem partneru. A kada sam se prvi put usprotivila, bukvalno me je udarao i tukao pred celom grupom - ispričala je Milena Radulović u prepunoj sudnici iz koje svedočenje prati i njen partner koji joj pruža podršku i drži je za ruku dok ne izađe za govornicu.

- Strahovala sam da izađem iz mreže u koju me je uvukao. Imala sam suicidne misli, mislila sam da posle svega što mi je uradio moj život više ne vredi - ispričala je glumica i dodala:

- Plašila sam se Mike Aleksića. Iz odnosa punog poverenja, taj covek me je povredio kao niko nikada u životu. On je uživao u bolu, u plakanju, nisam znala na šta je taj čovek sposoban. Pretukao me je pred svima pod izgovorom vežbe - ispričala je ona.

Milena Radulović je na samom početku suđenja rekla da ostaje u potpunosti pri svom iskazu, a pravo da joj postavi pitanja prvi je dobio Alelsićev branilac Zoran Jakovljević. Međutim, zbog njegovog načina ispitivanja i neprimerenog ponašanja u sudnici sudija ga je prekinuo i napravio pauzu uz upozorenje Jakovljeviću da će biti najstrože kažnjen.

Podsetimo, Mileni je po dolasku u Palatu pravde podršku pružao, držeći je za ruku dok su ulazili, njen dečko, pevač Beogradskog sindikata Ognjen Janković, a suđenju prisustvuje i glumac Milan Marić, kao podrška koleginici.

