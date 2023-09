ODVRATNO JE, LJUBIO ME ČOVEK KOJI JE 4 GODINE MLAĐI OD MOG DEDE: Glumica opisala sve užase iz škole Mike Aleksića! SILOVA ME JE

Zlostavljana sam i silovana u školi glume Mike Aleksića. On je to učinio mnogim devojkama, ne samo onima koje su u optužnici. Odlučila sam da progovorim 2020. da bi roditelji dece koja pohađaju školu, a tada ih je bilo preko 100, znali za šta je sposoban ovaj čovek! Kada smo se mi devojke okupile, sve žrtve ovog čoveka, ja sam rekla da se osećam krivom što ćutim, a on nastavalja u sve gorem i gorem zamahu. I tada sam progovorila o svemu.

Ovim rečima, glumica Milena Radulović potvrdila je juče u Višem sudu u Beogradu iskaz dat u istrazi protiv vlasnika škole glume "Stvar srca", Miroslava Mike Aleksića, koji je optužen da je seksualno zlostavljao polaznice svoje škole.

foto: Petar Aleksić

Odgovarala na pitanja

Milena Radulović je do detalja odgovorila na svako pitanje koje joj je postavio Aleksićev adokat Zoran Jakovljević.

- Ja sam od svoje 11 do 17 godine obožavala da idem u školu glume Mike Aleksića. Tamo sam stekla svoje najbolje prijatelje, koji su mi i dan danas prijatelji, naučili smo da kuvamo domaću supu, da volimo pozorište, da čitamo knjige. Tako je bilo sve dok se nije desilo to što se desilo. Nisam mogla ni da zamislim da će mi se bilo šta loše desiti na mestu na kom sam se osećala najsigurnije i koje sam najviše volela - objasnila je glumica, navodeći da je prvi put kada je Aleksić poljubio "jezikom u usta" ubeđivala sebe da to nije ništa i da je to "možda neki njegov test da li je dovoljno jaka".

1 / 5 Foto: Petar Aleksić

Na insistiranje branioca da objasni gde je ko stajao kada je Aleksić, kako je ispričala, poljubio, kao i da li je pokušala da se otrgne, ona je objasnila da je sve počelo tako što joj je rekao da ostane u kancelariji, kada su druga deca otišla. Počeo je, kako je navela, da joj postavlja pitanja o njenom seksualnom životu, a onda je zgrabio rukama i gurnuo joj jezik u usta.

Odvratan osećaj

- Pitao me je "da li se kre..m, kako se kre..m, s kim to radim", ja sam mislila da to ima neku svrhu pirpreme. Na kraju me je poljubio čovek od 62 godine, a ja sam tada imala 17. On je bio čovek četiri godine mlađi od mog dede, zaista odvaratan osećaj. Uhvatio me je rukom za potiljak, povukao za kosu i gurnuo mi jezik u usta. Pokušala sam rukom da ga odgurnem, a to se sve desilo u par sekundi - ispričala je.

- Zašto niste snažno stisnuli vilicu i zube? - bilo je sledeće pitanje Aleksićevog advokata.

foto: Petar Aleksić

Ona je potom navela i da se posle poljupca dogodilo da joj naredi da "raširi noge" i da je šakom uhvati za vaginu uz konstataciju da "ona treba da bude kao jabuka", a potom i da joj prstima penetrira u telo.

- Bila sam uplašena i šokirana. To je bio osećaj izdaje od čoveka kome sam verovala, prema kome sam osećala poštovanje i strahopoštovanje. Izgubila sam samopouzdanje, mislila sam da me kažnjavao, osećala sam se prljavo. A onda su se desile pretnje, da će ako progovorim uticati na to šta će moji prijatelji da misle o meni i da ću se ogaditi tadašnjem partneru. A kada sam se prvi put usprotivila, bukvalno me je udarao i tukao pred celom grupom - ispričala je prvi put javno na suđenju Milena Radulović i dodala da se plašila Aleksića.

Imala sam suicidne misli

- Strahovala sam da izađem iz mreže u koju me je uvukao. Imala sam suicidne misli, mislila sam da posle svega što mi je uradio moj život više ne vredi. Plašila sam se Mike Aleksica. Iz odnosa punog poverenja, taj čovek me je povredio kao niko nikada u životu. On je uživao u bolu, u plakanju, nisam znala za šta je taj čovek sposoban - ispričala je glumica, koja je prva skupila hrabrost i javno progovorila o zlostavljanju u Aleksićevom dramskom studiju.

Došla s dečkom i roditeljima, bodirle je i kolege Milena Radulović juče je u beogradsku Palatu pravde došla držeći se za ruke sa svojim novim dečkom, reperom Ognjenom Jankovićem. Kao podrška došli su i njeni roditelji i sestra, ali i kolege glumci - Milan Marić, Aleksandar Radojičić i Vaja Dujović. foto: Petar Aleksić Ispred zgrade suda bila je i grupa građana koja je, kao i tokom ranijih ročišta u postupku protiv Miroslava Aleksića, razvila transparent sa natpisom "Verujemo Mileni Radulović".

Neprimereno ponašanje Na samom početku svedočenja suđenje je bilo na kratko prekinuto zbog nedoličnog ponašanja advokata Zorana Jakovljevića, branioca okrivljenog, u sudnici, zbog čega ga je sudija prethodno opimnjao. Zastupnik glumice je u jednom momentu tokom svedočenja zatražio da se u zapisnik unese da se advokat Jakovljević smeje dok žrtva svedoči, ali je Aleksićev branilac rekao da mu "osmeh izaziva neko iz publike". foto: Petar Aleksić Tokom mučnog svedočenja, koje ovog puta iz sudnice nije pratila Aleksićeva supruga koja inače dolazi sa njim, Milena Radulović je ispričala i da je odlučila da ga prijavi kada je shvatila da je žrtava daleko više nego u optužnici, i da on neće prestati sa tim.

foto: Kurir

Kurir.rs/Jelena Spasić