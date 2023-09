"HVALA BOGU DA NIKO OD DECE NIJE STRADAO, KASTRACIJA JE PREBLAGA KAZNA" Marković: Kada dođe do ovog momenta, postaje OPASNO!

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina gostovao je u jutarnjem programu Kurir TV razgovarao je o akciji "Armagedon" u kojoj je policija uhapsila 10 pedofila od kojih su većina bili povratnici.

foto: Shutterstock

Marković je istakao da je u ovom slučaju najveći problem policiji koja radi na ovom slučaju, taj da porodice osumnjičenih svedoče u njihovu korist.

- Kakva kastracija, ja sam uvek za smrtnu kaznu da to odmah rešimo. Kolege su mi rekle da to samo ide na veštačenje, kompjuteri, a hvala Bogu da neko od dece nije stradao - istakao je Marković.

foto: Kurir tv

Voditeljka Olja Lazarević primetila je da je "rad" pedofila olakšan zbog funkcionisanja društvenih mreža.

Marković smatra da se mnogi priključuju "saradnji" isključivo zbog novca, čak i deca odnosno stariji maloletnici pristaju da se slikaju takođe radi zarade.

Marković je podsetio da su u ovaj zločin bili uključeni i maloletnici i da je zato slučaj opasniji:

- Uhapšen je stariji maloletnik, osoba koja je delila slike. On je do 18. godine oslobođen krivice. Pretpostavljam da će se svi vaditi na njega. Opasno je kada vrbuju decu, to je teško krivično delo, a neka rade u svom kompjuteru šta hoće, međutim čim se neko dete slika i kasnije šalje te fotografije to je ogroman problem i esencija krivičnog dela - rekao je Marković.

Identifikacija i dolaženje do pedofila putem interneta je jedno, a drugo je dolaženje do eksplicitnog materijalla:

- Još uvek je stid i sramota prijaviti to. Da ne bi to dete imalo veće posledice stid je i sramota prijaviti to i da ne bi prolazilo kroz taj slučaj. Deca se bolje snalaze od nas, oni pročitaju na vestima i znaju o težini zločina - rekao je Marković.

