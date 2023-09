U okviru akcije "Armagedon" juče je uhapšeno deset osoba na teritoriji Srbije. Sumnjiče se da su izvršili krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Prema nezvaničnim informacijama među uhapšenima ima i povratnika. Ovim povodom u emisiju Puls Srbije uključio se Igor Jurić, direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

02:07 MEĐU UHAPŠENIMA ZBOG PEDOFILIJE IMA I POVRATNIKA?! Igor Jurić: Javni registar je neophodan posebno iz JEDNOG RAZLOGA

- Nadam se da će najavljeno pooštravanje kazni za seksualne prestupnike doći veoma brzo zato što je i ova akcija pokazala da su veliki broj ljudi koji su zlostavljači jesu povratnici. Veliki je problem što to krivično delo jest ono posle čega zločinac teško može biti rehabilitovan - rekao je Jurić.

Zalaže se za javni registar pedofila, ali dodaje da je to osetljivo pitanje:

- Kada govorimo o registru pedofila to jeste značajno pitanje. Mi jesmo pobornici da on bude javan, najviše iz razloga prevencije. Jedan vid prevencije jeste da građani znaju ko su im komšije i da mogu preventivno da reaguju. S druge strane to je osetljivo pitaje. Mi ćemo pisati ministarstvu pravde da napokon zakaže raspravu na ovu temu i da ukoliko je potrebno zaista dobijemo taj registar.

Kurir.rs

