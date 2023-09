SIN U BEKSTVU, A NE ZNAMO NI KAKO IZGLEDA! Komšije u strahu posle stravičnog zločina u Vlaškom Dolu: Stevu ćemo pamtiti po osmehu

"Ceo život im je plaćao alimentaciju. Nisu imali gde da žive posle korone i Steva im je dozvolio da ostanu u njegovoj kući. Ko bi rekao da će baš ta kuća ubrzo nakon toga postati njegova grobnica. Ovo je malo mesto, mi ne možemo da dođemo sebi od ovog zločina"

Ovim rečima pričaju potresene komšije Stevana A. (56) kojeg je, kako se sumnja, ubila bivša žena Ljiljana J. (56), dok su joj ćerka Anita A. (31) i sin Marko A. pomagali da se reši tela!

- Njegova bivša žena i deca živeli su u toj kući protekle dve godine, ali neverovatno je da niko od nas ne zna kako oni izgledaju. Nisu izlazili iz kuće, ko zna šta se krilo iza njihovih vrata. Znam i da sa Stevom nisu bili u nekim odnosima, a on im je uvek pomagao - priča komšija.

"Pamtiću ga po osmehu"

Prema njegovim rečima, Stevan se od žene razveo pre skoro 20 godina, te da on sada ima drugu ženu sa kojom živi u Austriji.

foto: Drustvene Mreže

- On je živeo i radio u Austriji, ovde je dolazio povremeno. Nismo se družili, ali uvek ću ga pamtiti po osmehu. Bio je društven, duhovit, niko za njega nema lošu reč da kaže. Čak je pre nekih pet godina dozvolio čoveku koji nije imao gde da par dana prespava kod njega u kući. Steva je bio prava duša od čoveka - pričaju neutešni meštani.

"Mislimo da se sin krije u Austriji"

S obzirom na to da je prošlo tačno sedam dana od stravičnog zločina, a da se za sinom ubijenog Stevana još uvek traga, meštani sela Vlaški Do strahuju.

- Mislimo da se krije u Austriji, ali ko će to znati. Nije nam svejedno, ako je mogao rođenog oca raskomadanog da vozi sat vremena u kolima do šume ne možemo da znamo na šta je spreman. Čak ni ne znamo kako izgleda - pričaju uplašene komšije.

Napominju i da ne pamte da se ovako nešto ikada dogodilo, te misle da je pozadina svega strašna i da se radi o sekti, jer kako objašnjavaju, majku i deca iz kuće su izlazili jedino noću.

Zapalile krevet da bi uništile dokaze?

Ljiljana i Anita su nakon ubistva zapalile krevet na kojem je to veče spavao Stevan.

- Smrdela je cela ulica. Verovatno je i ubijen na tom krevetu, pa su hteli da unište dokaze - potvrdio je on.

On dalje objašnjava da su Ljiljana i Anita, nakon što su, kako se sumnja, ubile Stevana, sele u automobil i čak sat vremena "vozile raskomadanog čoveka".

- Pa zar ćerka da vozi telo raskomadanog oca. To je u najmanju ruku bolesno - rekao je on.

Nakon ubistva krenule za Beč

On objašnjava da su se ćerka i majka, jutro nakon ubistva spakovale i krenule za Beč.

- U toj kući nikoga nije bilo osam dana. Stevina sadašnja žena se zabrinula, s obzirom na to da joj se nije javljao par dana, pa je pozvala komšiju koji živi kuću pored. Ona je znala da treba da preuzme prozor od mene, pa je komšiju zamolila da me pita da li smo se našli - kaže on.

Napominje da je rekao da se nije čuo sa Stevom, te da je mislio da se vratio za Beč.

- Komšija je nakon toga, obavestio policiju koja je odmah sutradan otišla do Stevine kuće. Tamo su zatekli bivšu ženu i ćerku koje nisu htele policiji da otvore kapiju. Čuo sam i da su se pravile lude pred policajcima, pričale: "Odakle bi mi mogle da znamo gde je on?". Kada je policija pitala za sina, Ljiljana je rekla da je u Beču i da traži oca - navodi uznemireni komšija.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Požarevcu odredilo je sinoć pritvor Ljiljani koja se sumnjiči za ubistvo i Aniti kojoj se na teret stavlja pomaganje u ubistvu. Takođe, za muškarcem Markom A. (30), Ljiljaninim sinom, policija intenzivno traga.

(Kurir.rs/Blic)