PRVE SLIKE SA MESTA BIZARNOG UBISTVA U SMEDEREVU! Ovde je muškarac izboden 10 puta, pa PREKLAN: Policija sumnja na OVOG ČOVEKA

Meštanin Ž.I. (68) brutalno je ubijen tako što ga je za sada nepoznata osoba, prema nezvaničnim saznanjima, 10 puta izbola, a po tom preklala.

Uviđaj je i dalje u toku a pripadnici policije obezbeđuju lokal.

Telo nesrećnog muškarca pronađeno je juče u lokalu koji je on nedavno kupio, i prema saznanjima, nekoliko lica je saslušano.

Bivši cimer ubijenog prvi osumnjičeni

Bivši cimer ubijenog čoveka ispričao je da je on bio prvi osumnjičeni kada se saznalo za ubistvo.

„Žile i ja smo živeli zajedno šest godina i on je nedavno prodao kuću u kojoj smo živeli zajedno. Ja sam se odselio. a on je uzeo taj lokal da živi u njemu. Dan uoči ubistva zatekao sam ga na obližnjoj pijaci, bio je poprilično uzrujan, videlo se da nešto sa njim nije u redu. Kada sam saznao da je ubijen, ostao sam u šoku i odmah sam otišao u policiju da se prijavim, pošto sam čuo da su me tražili. Ispitivali su me do 1 posle ponoći, nakon toga sam pušten“, ispričao je bivši cimer ubijenog.

On navodi da nesrećni čovek nije imao neprijatelje i da ga je poprilično zabrinulo kad je saznao šta se dogodilo.

Meštani ne pamte ovakvo stravično ubistvo

Meštani Smedereva ostali su u šoku nakon stravičog ubistva i oni kažu da ovakav slučaj nisu zapamtili.

„Imam dvoje dece i živimo u blizini tog lokala gde je on ubijen. Jako smo uplašeni, posebno što se još uvek ne zna ko je ubica. Na tom mestu često se skupljaju problematične ličnosti, vrište, galame i vrše nuždu, zato što je pored napušteni objekat. Više puta smo apelovali na grad da nam reši taj problem, ali nam niko nije izašao u susret i evo sad je jedan čovek ubijen na tom mestu. Kako decu sada da pustim napolje“, priča za Novu jedna meštanka Smedereva.

Podsetimo, telo Ži.I. (68) pronašao je rođak, kome se Ž.I. nije javljao na telefon. A kada je došao do lokala u kom je ubijeni živeo, zatekao je njegovo telo u lokvi krvi.

