KAVČANIN POMAGAO "RUDARIMA": Uhapšeni pružao logistiku kopačima tunela do depoa suda! Obezbedio alat Srbima, a bio im i vozač

Predrag Mirotić sumnjiči se za pronalaženje smeštaja, obezbeđivanje alata, kao i za prevoz članova kriminalne grupe na mesto gde je iskopan tajni prolaz do zgrade suda u Podgorici

Crnogorski istražitelji uhapsili su Predraga Mirotića (31) iz Podgorici, navodnog pripadnika podgoričkog ogranka "kavačkog klana" zbog sumnje da je deo kriminalne grupe koja je iskopala tunel dug 30 metara od jedne zgrade u Njegoševoj ulici u Podgorici do zgrade Višeg suda.

Kako navode crnogorske Vijesti, osumnjičeni je uhapšen u subotu, a sumnja se da je pružao logistiku organizovanoj grupi "rudara" koji su nekoliko meseci kopali tunel kako bi došlo do depoa Višeg suda u Podgorici, gde se čuvaju dokazi osumnjičenih. On je tokom jučerašnjeg dana saslušan u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Podgorici koje vodi istragu gde se branio ćutanjem, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 72 sata.

Smeštaj

"rudari" inače sprski državljani kako se sumnja mesecima su kopali tunel od jedne zgrade do depoa višeg suda u podgorici foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

Naime, 11. septembra otkriven je tunel koji su, prema dosadašnjoj istrazi, kopala četvorica srpskih državljana - Veljko Marković (32), njegov stric Milan Marković (53), Dejan Jovanović (30) i Vladimir Erić (32) iz Loznice, za kojima se intenzivno traga. Takođe, policija traži i Kristinu Baćović iz Podgorice i još pet osoba za koje se sumnja da su deo kriminalne organizacije koja je navodno radila po nalogu kavačakog klana.

jovanović, erić, marković i njegov stric marković u besktvu nakon što je otkriven tunel do depoa višeg suda foto: Printscreen/Youtube

- Sumnja se da je osumnjičeni Mirotić imao zadatak da prvo pronađe smeštaj za "rudare" u Podgorici, nakon čega im je obezbedio da se nesmetano kreću po Crnoj Gori iako su strani državljani. Takođe, obezbedio im je potreban alat kojim su prvobitno kopali tunel dug 30 metara od stana u suterenu zgrade do depoa Višeg suda u Podgorici - navode crnogorski mediji i dodaju:

Pretres kuće

- Takođe, obezbedio im je i alat kojim su obili sudsku prostoriju. Uhapšeni je navodno i prevozio "rudare" na posao, tačnije, vozio ih je kombijem od stana u Zabjelu, gde su bili smešteni prethodnih meseci dok su kopali tunel, pa sve do zgrade u Njegoševoj ulici odakle su "rudarili".

službenica više suda otkrila rupu nakon čega su istražitelji pronašli tunel koji vodi do suterana susedne zgrade foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

Kako potom dodaju lokalni mediji, inspektori su nakon hapšenja Podgoričanina pretresli prostorije koje je koristio.

- Osumnjičenom je pretresena porodična kuća u podgoričkom naselju Zeta, oduzet mu je automobil, za koji se sumnja da je korišćen tokom izvršenja krivičnog dela - navode Vijesti i dodaju:

- Inspektori su do Predraga Mirotića došli nakon što su, istražujući osumnjičene koji su u bekstvu, utvrdili da je imao komunikaciju s njima i da je bio s njima u tom periodu.

ukrali dokaze iz predmeta koji se nalaze u depou i to navodno, po nalogu kavačkog klana foto: EPA/Montenegro Interior Ministry

Rupa u zidu

Njemu se na teret stavlja da je počinio krivična dela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprečavanje dokazivanja, putem pomaganja.

Da podsetimo, službenica Višeg suda 11. septembra primetila je rupu u zidu u depou i odmah to prijavila nadležnima. Dosadašnja istraga utvrdila je da u depou nedostaju određeni dokazi, među kojima i oni protiv Slobodana Kašćelana, jednog od vođa kavačkog klana koji boravi u spuškom zatvoru.

Mirotić ima debeo dosije Pripadnik kavačkog klana Predrag Mirotić je, kako navode crnogorski mediji, višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dela, a policija ga označava kao pripadnika podgoričkog ogranka kavačkog klana. sumnja se da su "rudari" kopali tunel po nalogu slobodana kašćelana, jednog od vođa kavačkog klana foto: Privatna Arhiva, Uprava policije - Uhapšenom je suđeno zbog prevare, ali i optužbi da je bio deo grupe koja je 2019. godine, preteći pištoljem radnicima, opljačkala benzinsku pumpu u Podgorici. Za to razbojništvo pored njega osumnjičena su još četiri muškarca. Mirotić je hapšen i 2017, nakon što je utvrđeno da je izradio četiri falsifikovana pečata jednog preduzeća i zloupotrebio ih prilikom overe naloga za prenos novčanih sredstava u jednoj banci. Tada je pred tužiocima tvrdio da je 30.000 evra uzeo na prevaru "jer ga jure kamataši". Zbog tog krivičnog dela osuđen je na godinu i tri meseca zatvora - navode Vijesti.

Novi detalji Potraga za dvema ženama Kako su naveli crnogorski mediji, deo kriminalne grupe činile su i dve ženske osobe. Naime, jedna od njih je, kako su objavili nadležni u Crnoj Gori, Kristina Baćović iz Podgorice, za kojom se intenzivno traga, dok je druga ženska osoba zapravo žena čija lažna dokumenta su objavljena na lokalnim portalima i TV kanalima. misteriozna žena sa fotografije koju su objavili nadležni iz crne gore nije kristina baćović foto: Screenshot TV Vijesti - Prvobitno je napravljena greška. Kristina Baćović i osoba čija su dokumenta objavljena nisu ista žena. Tako da su deo klana dve žene i za obema policija traga - pišu Vijesti. - Sumnja se da je Kristina Baćović povezana i s kriminalnom grupom iz Tuzi, a dosadašnjom istragom utvrđeno je da njena majka, inače zaposlena u Višem sudu u Podgorici, nije znala da ju je ćerka iskoristila za kriminalne radnje.

(Kurir. rs - Ekipa Kurira)