NASTAVLJENO SUĐENJE ŠARIĆU I POLICAJCIMA: Lagali smo i zavlačili Duška Šarića da ćemo da mu pomognemo

Suđenje Darku Šariću i ostalim optuženima za stvaranje kriminalne organizacije, planiranje ubistva svedoka saradnika Nebojše Joksovića i druga krivična dela nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem pisane dokumentacije koja se nalazi u spisima predmeta, među kojima je i zahtev za državljanstvo Srbije na ime Duška Šarića.

Ovaj dokument, pronađen je u stanu policajca Milutina Radovanovića a potvrdu o oduzimanju dokumenta je potpissala Radovanovićeva supruga Tijana.

- Ovaj dokaz je protivzakonit jer su moju suprugu držali i pretili joj da će joj oduzeti dete, Potpiisala je to, jer je morala ali nije ništa dobrovoljno dala. To je dakle, isprava sa lažnom sadržinom. Što se tiče isprave kojom Duško Šarić tražio prijem u državljanstvo Srbije, što je njegovo legitimno pravo, rekao sam već u svojoj odbrani da je od mene i Danila Stojanovića tražio da mu pomognemo oko toga i da smo ga mi lagali i zavlačili da ćemo da pomognemo - prokomentarisao je ovaj dokaz optuženi Milutin Radovanović.

Duško Šarić je, podsetimo, rođeni brat Darka Šarića i za njim je raspisana poternica zbog sumnje da je bio pripadnik ove grupe.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

Pred sudom su potom izvedena dva izveštaja koja nose oznaku "strogo poverljivo, službena tajna" a koji se odnose na izjavu Dalibora Ristića polilciji o navodnim planovima za atentat na biznismena Gorana Nikolaševića iz 2018. i 2020.

- Reč je o dva dokumenta koji nose oznaku "strogo poverljivo, službena tajna" i pošto ste ih izveli kao dokaz, nemamo više obavezu čuvanja tajne. Što se tiče prvog iz 2018. on se odnosi na to da je Joksović premao likvidaciju Gorana Nikolaševića, a drugi na to da se posumnjalo u to jer se pojavio saradnik koji je u međuvremenu slagao da to nije tačno, i iz koje proizilazi da je to uradio iz razloga lične bezbednosti, jer je Joksović planirao likvidaciju. U tom dokumentu kažu da je 2018. rekao istinu i da su njega Joksović i Cvetinović angažovali da podmetne bombu. Dakle, zvaničnu informaciju MUP-a da Joksović planira da digne u vazduh vozilo Nilolaševića, preneo je kolegama iz MUP-a - rekao je branilac Milutina Radovanovića, advokat Veljko Delibašić.

Tužilac se potom javio za reč navodeći da ovakvi izveštaji, na kojima piše da je Dalibor Ristić "obično pouzdan izvor", nemaju snagu dokaza, već operativne informacije koju treba uzeti s rezervom. U sudnici je izvedena i službena beleška MUP, u kojoj se navodi da je Joksović prijavio da na ovakve izjave Ristića utiče izvesni inspektor Dimitrijević.

- Službena beleška, iz koje se vidi da navodno na Ristića utiče inspektor pod prezimenom Dimitrijević, a ne MIlutin Radovanović i Danilo Stojanović, po prijavi Joksovića. Iako ja ne verujem ni u jednu informaciju koja potiče od Joksovića, on u svojim malverzacijama podmeće nekog Dimitrijevića, kako dođosmo do Radovanovića i Stojanovića? - prokomentarisao je ovaj dokaz advokat Delibašić.

Sudija: Joksović će biti svedok pa ćete moći da ga pitate.

Delibašić: Ja njemu ništa ne verujem, pa nemam šta da ga pitam.

Sledeći pisani dokaz koji je izveden je izveštaj o pretresanju i forenzičkom pregledu kuće u kojoj je Darko Šarić uhapšen 14. aprila prošle godine u Ulici Baje Pivljanina. Njegov branilac, advokat Danilo Šarić zatražio je od sudskog veća da se ovaj dokaz izdvoji "jer je nezakonit", ali je sudija Zoran Šešić naveo da će se o tome naknadno odlučiti.

Kako se vidi iz dokumentacije, tokom pretresa Šarićeve kuće oduzeto je 12.755 evra, BMW X6, audi A8, nekoliko mobilnih telefona, računara, pretresan je sef.

- Od Darka Šarića kao što se vidi iz zapisnika, nije oduzet ni jedan predmet izvršenja krivičnog dela, niti telefon sa skaj aplikacijom - rekao je Šarićev advokat Dalibor Katančević.

