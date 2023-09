INSPEKTORA SUP-A DRAGANA RADIŠIĆA UBIO ALBANAC, NALOG STIGAO IZ BEOGRADA? Ruski sistem identifikovao krvnika!

Ubistvo policajca je udarac celoj državi i bezbednosnom sektoru, a ako ostane nerasvetljeno može biti tragično po čitav sistem! A čak 27 godina nemamo ni nalogodavce, niti izvršitelja ubistva inspektora Dragana Radišića, jednog od najhrabrijih pripadnika koje je MUP ikad imao.

Inspektor Odeljenja za krvne i seksualne delikte tadašnjeg SUP-a Beograd Dragan Radišić ubijen je ujutro 1. februara 1996. godine, u ulazu zgrade u kojoj je stanovao. Ubica ga je čekao u blizini zgrade dok se Radišić vraćao iz prodavnice.

U inspektora je ispaljeno 18 metaka.

U emisiji "Nesalomivi inspektor Radišić" u sklopu serijala "Srce zločina" na RTS, bilo je navedeno da se osnovano sumnja, na osnovu otiska prsta s mesta zločina, da je ovo "monstruozno ubistvo izvršio Albanac, nekadašnji diler deviza u Beogradu".

Ovaj Albanac, čije se ime još ne objavljuje, godinama se krije na Bliskom istoku, a naša policija ga je navodno locirala još pre pet godina.

Mesto ubistva

Do ovog, najkrupnijeg pomaka u dugogodišnjoj istrazi, jednog od prvih mafijaških ubistava na ulicama Beograda, došlo se zahvaljujući ruskom sistemu za obradu otisaka prstiju.

Materijalni tragovi s mesta ubistva inspektora Radišića ubačeni u novi sistem poklopili su se s otiskom prstiju čoveka koji je tada hapšen zbog dilovanja deviza.

Ovaj Albanac sredinom devedesetih imao je svoju grupu dilera deviza na beogradskim ulicama. Sumnja se da ga je angažovao jedan od većih kriminalaca, kome je Radišić bio za petama zbog drugih ubistava. Pretpostavlja se da je zločin počinio za novac, a posle ubistva sklonio se na Kosovo i Metohiju.

Nekoliko dana pre ubistva inspektora Radišića, u Ulici Marijane Gregoran pojavio se novi ulični prodavac cigareta. Njega su svedoci opisali kao punijeg mladića koji je stalno imao vunenu kapu navučenu na oči. Posle likvidacije policajca prodavac je nestao i nikad se više nije pojavio.

Za ubistvo Radišića govorilo se da je prva isplanirana likvidacija, u mafijaškom stilu, jednog policajca.

Presretnut je 1. februara 1996. godine u haustoru zgrade u kojoj je živeo u Ulici Marijane Gregoran 49. Iz neposredne blizine u inspektora je ispaljeno 18 hitaca, najverovatnije iz "škorpiona", a najviše metaka pogodilo ga je u glavu.

Radišićevo telo u lokvi krvi pronašla je njegova supruga, koja se bila zabrinula što se ne vraća iz radnje u koju je tog jutra krenuo.

Policija je danonoćno radila na prikupljanju dokaza i operativnih informacija kako bi došla do počinioca. Uskoro su ubijeni i drugi policijski funkcioneri, ali smrt Dragana Radišića je, sve do sada, bila najveća misterija, jer se on osim svojim poslom, nije bavio nekim drugim biznisom ili mutnim radnjama.

Interesantno je da su se i mediji u regionu bavili ubistvom ovog beogradskog inspektora. Tako je posle smaknuća hrvatskog novinara Iva Pukanića, zaštićeni svedok Tomislav Marjanović tvrdio da je ubijen "jer je trebalo da dođe u Srbiju kako bi svedočio o nekim ubistvima, među kojima i Dragana Radišića i Radovana Stojičića Badže, a sve u "organizaciji" Sretena Jocića - Joce Amsterdama.

Sumnjalo se da iza ubistva Radišića možda stoji Jocić, pošto je ovaj inspektor radio u istrazi ubistava Gorana Marjanovića, zvanog Goksi Bombaš, i njegove devojke 1995. godine, za šta je Jocić nedavno i osuđen. Navodno, Pukanić je znao ime svedoka koji je mogao da potvrdi umešanost Jocića u ubistvo Radišića, a pored toga, vlasnik "Nacionala" imao je i druge podatke.

Na vrhu liste onih koje je policija dovodila u vezu s Radišićevom smrću bio je Zoran Đorđević, zvani Zoća, begunac iz valjevskog zatvora. On je bio osuđen na sedam godina robije zbog dva ubistva, a oba zločina je razrešio Radišić, koji ga je i lično uhapsio. U trenutku ubistva, Đorđević je bio u bekstvu, što je izazvalo sumnju da je upravo on osoba za kojom tragaju. Posle hapšenja u Čačku, međutim, više od 30 svedoka dalo mu je alibi.

Đorđević je kasnije ispričao da je Jocić naručio ubistvo inspektora Radišića zato što je on ispitivao kriminalne radnje kojima su se bavili Jocić i Vojislav Raičević, zvani Voja Amerikanac.

Identifikovanje osumnjičenog za ubistvo inspektora Radišića moglo bi da potvrdi, ali i opovrgne sve ove tvrdnje.

Časlav Ristić

Pronađen otisak na mestu zločina

Bivši policajac Časlav Ristić rekao je da je Albanac u to vreme prodavao drogu i cigarete a da je posle nestao.

- Kasnije, 2016. godine je pronađen trag, odnosno otisak papilarnih linija na mestu izvršenja krivičnog dela i njegov trag koji je bio registrovan u bazi - kaže Ristić.

On kaže da je inspektor Radišić bio rođen za Treće odeljenje, rođen za operativu, bio je surovi i brutalni policajac.

