OTKRIVENA ULOGA SINA U UBISTVU STEVE IZ VLAŠKOG DOLA: Ljiljana ga ubila, pa ga OVAKO raskomadala

Marko A. (30) iz Vlaškog Dola uhapšen je na graničnom prelazu Horgoš u autobusu zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu oca Stevana A. (56), koje je otkriveno prošle nedelje. Prema nezvaničnim saznanjima, on se sumnjiči da je pomogao majci Ljiljani J. (56) i sestri Andrijani A. (31) nakon izvršenog zločina, tako što je delove očevog tela vozio 60 kilometara sve do šume, gde ih je zakopao.

Ljiljana J. je nakon svađe sačekala da njen bivši suprug Stevan zaspi, nakon čega je ukrala njegov pištolj iz sefa i ubila ga. U trenutku zločina u kući bili su i njihovi sin i ćerka, ali oni nisu ništa čuli, jer su slušali muziku, a Ljiljana je pucala kroz jastuk.

Nakon ubistva, Ljiljana je Stevanov leš raskomadala, a sumnja se da je korišćen cirkular za drva.

foto: Nemanja Nikolić, Drustvene Mreže

„Ljiljana je priznala je da je htela da ispali još neki hitac u bivšeg muža, ali pištolj je zaglavio. Onda je uzela najlon i na njemu motornom testerom isekla telo na šest delova i sve to bacila u veliki džak. Telo je odvojeno na sitne delove, posebno glava, ruke i noge. Čak je i trup podeljen na pola. Sumnja se da joj je ćerka pomogla u ovome, tačnije da delove tela stavi u plastične džakove, a sin je te džakove sa ostacima odvezao 60 kilometara u šumu, u okolini Kučeva gde ih je zakopao", kaže izvor iz istrage.

Za sve se saznalo prošle nedelje, kad je pronađen džak sa delovima ljudskog tela u šumarku kod sela Kučajna, na deonici puta Kučevo - Petrovac na Mlavi.

foto: Nemanja Nikolić

"Tamo je u toku rekonstrukcija alternativnog puta, a radnik preduzeća za puteve je rovokopačem pronašao džak sa delovima tela. Odmah je obaveštena policija, urađena je identifikacija, utvrđeno je da je reč o Stevi A. iz Vlaškog Dola i započela je istraga, kojom je utvrđeno da je u ubistvu nesrećnog čoveka učestvovala cela njegova porodica“, rekao nam je naš izvor.

Prema nezvaničnim saznanjima, ubistvo se dogodilo u spavaćoj sobi, na bračnom krevetu, koji je nakon zločina zapaljen.

Komšije ove porodice ranije su ispričale da je Steva sa Ljiljanom decenijama živeo u Beču, pa su im se tamo i deca rodila.

foto: Nemanja Nikolić

"Steva je tamo radio na građevini. Pre nekoliko godina se razveo od Ljilje, i ona se tad sa decom vratila u Srbiju. Uz Stevinu dozvolu, živeli su u njegovoj kući u Vlaškom Dolu, a on je samo povremeno dolazio da obiđe imanje. Međutim, uvek im je zamerao što ne održavaju kuću, a posebno se iznervirao kad se početkom septembra vratio iz Beča i zatekao haos. Dvorište zapušteno, kuća prljava, iz nje se širio smrad. U naletu besa zapretio je Ljilji da će je s decom izbaciti iz kuće i otišao kod svog rođaka i zamolio ga da mu pomogne da srede plac. Rođak mu je obećao da će doći kasnije, a kada je pokušao da pozove Stevu, telefon mu je bio nedostupan. Rođak je tad otišao do Stevine kuće, ali Ljilja mu je rekla da se njen bivši muž hitno i neplanirano vratio u Austriju i da se od tada nije javljao. Rođaku je sve to bilo sumnjivo, a kasnije kad je nađeno telo, sve kockice su se poklopile", ispričale su komšije.

(Kurir.rs/Nova)