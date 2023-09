"POKAZALA PRSTOM NA MENE I REKLA ON ME JE SILOVAO" Otkriveno šta je sve PRETHODILO ubistvu Ksenije Pajčin: Gadno su se posvađali

Nebojša Tubić Žabac pre nekoliko godina govorio je o dešavanjima koja su prethodila jednoj od najtragičnijih ljubavnih priča naše estrade - ubistvu pevačice Ksenije Pajčin.

Nebojša Tubić, inače jedan od retkih žestokih momaka koji je preživeo devedesete godine prošlog veka, u gostovanju u emisiji na kanalu Balkan info otkrio je šta se događalo neposredno pre ubistva.

Nju je pre 13 godina ubio njen momak, maneken Filip Kapisoda, koji je potom izvršio samoubistvo.

- U to vreme pandan Kseniji je bila grupa Models i ja sam se muvao sa Sandrom i Ivanom, a Sindi je bila u vezi sa menadžerom. Posle sam Kseniju viđao sa Banetom iz grupe 187, bila je valjda sa njim u šemi. U međuvremenu, sa Ksenijom je u vezi bio Mokin sin, Zvezdan Slavnić i ubije čoveka zbog nje - rekao je Žabac, i prisetio se odnosa između nesrećne pevačice i crnogorskog manekena.

- Kasnije sam je viđao sa onim malim Filipom Kapisodom. U to vreme Nevena Models je bila sa Petrom Kapisodom. Petar je bio Filipov brat od strica i čuveni rukometaš koji je bio sportista sa najmanjim procentom masti u telu.

Potom sam ih sreo u Stefan Braunu na slavlju povodom ženidbe jednog mog drugara i Mimi iz Modelsica. Ja uđem u lift, kad tamo Ksenija i Kapisoda. Kaže ona meni: “Što se ti meni ne javiš?” Kažem ja: “Kako da ti se javim kad si sa dečkom?” Kaže ona: “Nije mi to dečko, to mi je modni kreator.” I on je udari laktom. Ja tu poludim i kažem: “Alo dečko, još jednom je udariš preda mnom, iščupaću ti ruku i tući ću te tom tvojom rukom!” Kad smo ušli unutra, ona malo popila i počne njemu da prkosi. Pokaže na mene i kaže: “On me je silovao 5 puta na veče kad sam imala 18 godina.” Dečko onako je samo gleda, shvata da ga provocira - priseća se Tubić i opisuje šta se događalo veče pre ubistva.

- Veče pre ubistva, bio sam sa Gocom Božinovskom u klubu XL. Ksenija dolazi sa Kapisodom, prilazi mi i poljubi me u usta. Ljubomorna Goca, ljubomoran Kapisoda. Oni su se tu posvađali gadno. Ja mislim da je neko njemu napunio glavu da je ona bila trudna sa njim i da je pobacila. Verovatno je bio na nekim drogama i svađali su se, ona je njega napadala da on nju vara jer je i ona bila ljubomorna. Nije mi jasno da je bio sposoban da je zbog te sitne čarke ubije i da izvrši samoubistvo. Čini mi se da je tu samo bila neka droga u pitanju - ispričao je Nebojša Tubić Žabac.

(Kurir.rs/Balkan info)