"NE ZANIMA ME PROŠLOST, VOLIM GA" Ispovest supruge egzekutora zemunskog klana: Ovako gledam na prošlost, JEDINO MI JE VAŽNO...

Beograđanka J. M. (27), koja se nedavno udala u Zabeli za Sretka Kalinića, glavnog ubicu zloglasnog zemunskog klana koji služi kaznu od 40 godina , puna je ljubavi za svog supruga.

"Ne smeta mi što je Sretko ubica i ne zanima me njegova prošlost. Lepo mi je s njim i želim da mu olakšam dane u zatvoru", dodaje.

Fakultetski obrazovana

Ova devojka završila je medicinski fakultet i ne želi da joj objavimo identitet zbog, kako kaže, njenog posla i bezbednosti.

O braku preko rešetaka sa ubicom kaže da funkcioniše odlično (?!?), te da je u Kaliniću "našla srodnu dušu".

- Naša veza je počela tako što mi je poslao svoju prvu knjigu sa posvetom, posle čega smo se čuli i ostali u kontaktu. Kasnije mi je poslao neke svoje nalaze da pogledam, pošto sam zdravstveni radnik, i tako je sve počelo, redovno smo se čuli, dopisivali... Sve u svemu, kliknuli smo na prvu i to traje od jula prošle godine, a vezu smo krunisali brakom - kaže J. M.

Na pitanje da li joj smeta Sretkova jeziva reputacija hladnokrvnog ubice, kao i velika razlika u godinama, J. M. priznaje da je to "teška situacija".

- Međutim, imam njegovo puno razumevanje i punu podršku u svemu. Ne ograničava me apsolutno ni u čemu. Lepo funkcionišemo koliko god to ljudima zvučalo čudno. Čujemo se svaki dan, dopisujemo se, a viđamo se jednom do dva puta mesečno u Zabeli. Njegov život pre nego što smo se upoznali ne gledam i ne pratim, bitno mi je samo kakav je prema meni. Kupila me je njegova bezuslovna podrška za moj posao i sve što poželim, a ja sam tu da mu olakšam i ulepšam to vreme koje provodi u zatvoru - otkriva za Informer Sretkova supruga.

Ona dodaje ne dozvoljava porodici i prijateljima da se mešaju u njen izbor životnog partnera, ali da svi oni "poštuju njenu volju".

- Ako i bude nekih posledica, spremna sam da ih snosim. Ne dajem tu prostora ljudima za neke komentare - ističe naša sagovornica.

Ona objašnjava i zašto je odlučila da ne uzme Sretkovo prezime.

- Kada smo razgovarali o prezimenu, odlučila sam da zadržim svoje, jer privlačim previše pažnje i bez njegovog prezimena - rekla je J. M.

Podsetimo, Kalinić i J. M. su se vencali pocetkom jula u KPZ "Zabela" u Požarevcu u prisustvu gradskog matičara i kumova, pod budnim okom stražara Sedmog paviljona u kojem Kalinić izdržava kaznu.

Venčanje je slikao zatvorski fotograf, a mladenci su posle ceremonije dobili pravo na "ljubavnu sobu".

Sretko je za kuma odabrao Nenada Bujoševica Ramba (53), bivšeg pripadnika JSO, koji je već 22 i po godine u samici, pošto je sud već pet puta odbio njegov zahtev za puštanje na uslovnu slobodu.

Mlada je bila u društvu svog prijatelja kog je izabrala za kuma. Zatvorski stražari su diskretno držali celu ceremoniju na oku i brinuli da sve protekne u najboljem redu jer je Kalinić jedan od najčuvanijih zatvorenika.

Sedam godina u bekstvu

Podsetimo, "zemunski klan" je razbijen nakon atentata na premijera Zorana Đinđića 2003. i policijske akcije "sablja". Kalinić je posle sedam godina bekstva 2010. uhapšen u Hrvatskoj, nakon što ga je ranio "kolega" iz klana Miloš Simović, pa je izručen Srbiji. U međuvremenu osuđen je u odsustvu na 40 godina zatvora.

Sretko je priznao da je po nalogu svog kuma i vođe "zemunaca" Dušana Spasojevića ubio dvadesetak ljudi, ali je negirao da je učestvovao u atentatu na Đinđića.

Trenutno u zatvoru piše drugu knjigu u kojoj će, kako je najavio, napisati sve detalje sa venčanja.

U prvoj knjizi "Zemunski klan - ko je ko" objavio do tada nepoznate priče o ovoj bandi.

