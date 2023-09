ON IH JE RANIJE ŠIŠAO, KAD NIKO NIJE HTEO: Komšije progovorile o pretučenom frizeru sa Voždovca, kog su Libijci krvnički batinali!

U beogradskom naselju Stepa Stepanović na Voždovcu u petak uveče napadnut je vlasnik frizerskog salona Dragan Đ. (26), ali i njegov brat (29), a policija je uhapsila petoricu stranih državljana zbog sumnje da su im naneli teške povrede.

- Uhapšeni su A. A. A. A. (22) i državljani Libije J. Z. (21), A. A. N. (22), A. R. M. (21) i A. A. A. (23) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči - saopšteno je iz policije.

Čuli viku iz lokala

Sumnja se da su oni u petak oko 21 čas u pomenutom frizerskom salonu, nakon kraće rasprave, izazvali tuču i zadali više udaraca Draganu i njegovom bratu, a potom pobegli. Povređena braća su prevezena u Urgentni centar, gde im je ukazana lekarska pomoć.

Očevici su za Kurir ispričali da se odigrala prava drama, kao i da su čuli viku iz salona koji drži povređeni frizer.

- Čuo sam dreku, ali nisam ni pretpostavio da je neki problem kod frizera, jer je Dragan stvarno super momak, prosto mi je bilo neverovatno da se kod njega u salonu dešava tako nešto - kaže nam jedan komšija i dodaje:

- Mnogo se stranih državljana doselilo ovde u naselje i nije me to mnogo brinulo sve do sada. Ali, ako su mogli da napadnu njega, koji je predobar i baš je miran, ne znam šta da kažem. Čuo sam da su ti napadači imali i šrafciger kod sebe kojim su nasrnuli na Dragana.

Sređivao ih je, plaćali su... Komšije iz zgrade u kojoj se nalazi Draganov frizerski salon kažu da su se Libijci redovno šišali kod njega i da se on nije ranije žalio da su agresivni prema njemu. - Sređivao ih je, plaćali su mu redovno. Nije bilo problema. Šta je njih iznerviralo, da li je Draganu više bilo dosta, ne znam. Potegli su šrafciger na njega i njegovog brata - kaže komšija za Kurir.

Kako dalje saznajemo od komšija, postoje dve verzije o motivu nemilog događaja, a jedna komšinica nam je ispričala da Dragan Đ. poznaje svoje napadače, kao i da im je ranije rado pomagao i šišao ih, jer niko drugi nije hteo.

- Nije on nikada imao problem da ih ošiša i sredi, bio je uvek jako ljubazan prema njima. Čula sam dve verzije događaja, ne znam šta se tačno desilo, ali da ih tako povrede stvarno je sramota - kaže komšinica i objašnjava:

- Jedna je verzija da je Dragan već imao mušteriju, a da su oni ušli i zahtevali da ostavi sve što radi i da smesta ošiša njih. Naravno, Dragan nije želeo da to učini i napali su ga. Druga verzija je da je Dragan krenuo da zatvori salon jer mu je bio kraj radnog vremena, a napadači su hteli uprkos tome da uđu i insistrali su da im sredi frizure, pa je tu nastao problem.

Pobegli u BMW-u Kako nam je dalje ispričala, salon je od petka uveče privremeno zatvoren, a napadači su Draganu napravili i materijalnu štetu. Oni su nakon što su izazvali incident pobegli u vozilu marke BMW, ali ih je policija brzo pronašla i uhapsila. - Drugo Osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je zadržavanje za petoricu uhapšenih stranih državljana, a njihovo saslušanje u tužilaštvu zakazano je za danas - saopšteno je iz tužilaštva.

