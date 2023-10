"NEKOME UBIJU ŽENU I ŠTA? ON NE SME U RIJALITI?!" Advokat: Ne možemo nekome da sudimo na osnovu toga da li nam je simpatičan

Povodom puštanja na slobodu Zorana Marjanovića optuženog za ubistvo svoje supruge Jelene Marjanović u emisiji Usijanje gostovali su Stefan Jokić, advokat, Blažo Marković, predsednik Sindikata policajaca i policijskih starešina i Mladen Radulović, urednik portala Kurir.rs.

Zamoljen da prokomentratiše navode o eventualnom ukljanjanju dokaza nakon izvršenja zločina advokat Zorana Marjanovića Stefan Jokić je rekao.

- Dolazimo do toga da je neko komentarisao i donosio zaključke. Živimo u 2023. godini. Sud je taj koji donosi presudu. Profesionalci treba da procenjuju šta se nalazi u tim dokazima, a ne mi kao javnost. Mi možemo da imamo naša mišljenja. Ali odlučivati o nečijoj subini na taj način mislim da ne stoji. Da bude optužen može biti svako. Niko ne bi voleo da dok sedi u pritvoru da mu se na najgrublji način krše prava - rekao je Jokić.

Povodom mogućnosti da je Marjanović možda sam doprineo svojim ulaskom u rijaliti i javnim ponašanjem da javnost ne bude na njegovoj strani Jokić je rekao da to ne sme biti relevantno:

NEKOME UBIJU ŽENU I ŠTA? ON NE SME U RIJALITI?! Advokat: Ne smemo nekome da sudimo na osnovu toga da li nam je simpatičan

- Šta to znači? Nekome ubiju ženu i sad on treba da se povuče totalno. Ako je on smatrao da treba da ide u rijaliti to je njegovo pravo. Je li odlazak u rijaliti krivično delo? Dajte molim vas, to su paušalne izjave. Svaki čovek ima pravo da radi u životu šta god hoće. Mi treba da se vratimo na jednu činjenicu. Imamo li konkretnih dokaza ili nemamo konkretnih dokaza. Ne možemo da sudimo na osnovu toga da li nam je neko simpatičan ili nam nije simptičan.

