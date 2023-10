KOJI SVEKAR TO RADI ZBOG KARIJERE SNAJE? Detektiv Braca Zdravković izneo MRAČNA SAZNANJA: Šok odnos Vladimira i Jelene Marjanović

Iskreno ne znam ni jedan slučaj da je svekar prodao stan da bi uložio u karijeru svoje snaje!

Ovako je detektiv Braca Zdravković analizirao profil Vladimira Marjanovića, Zoranovog oca i svekra ubijene Jelene Krsmanović Marjanović.

Podsetimo, juče je, nakon više od godinu dana provedenih iza rešetaka, nakon što je prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo pevačice Jelene Marjanović, Zoran je pušten na slobodu i to bez ikakvih ograničenja.

Misterija o porodici Marjanović traja do današnjeg dana, a mnogi do danas nisu razjasnili odnose u porodici u kojoj je Jelena živela do smrti.

"Da li je Vladimir Marjanović bio mnogo više od svekra?", podvukao je svojevremeno detektiv Zdravković.

- Vladimir je bio narcis. On je u toj kući bio gospodar duša. Mislio je da svi u kući moraju da mu budu podređeni - tvrdi Zdravković.

Porodica ubijene Jelene prodala je početkom 2016. godine stan, koji su imali na Ceraku. Zdravković navodi da je deo novca Vladimir uložio u Jeleninuj karijeru, ali i vodio računa kako se ona oblači i šminka.

- Pošto je Jelena planirala da se vrati u estradne vode, za šta joj je bila potrebna poveća suma novca zbog promocija i reklama, odlučili su se za prodaju nekretnine.Prema navodima sagovornika Kurira bliskog porodici Marjanović, iako oni već duže od decenije žive u poklonjenoj kući u beogradskom naselju Borča do 2016. godine su zadržali stan. Pošto je Jelena imala veliku želju da se vrati na muzičku scenu, krenuli su da to realizuju - obelodanjeno je još 2016. godine.

Zdravković iznosi i dalja bizarna saznanja o životu u kući Marjanovića.

- Zoran i Jelena imali su običaj da odiu kod prijatelja u goste. Ukoliko bi ostali duže Vladimir je imao običaj da po deset puta zove Jelenu na telefon, a ne svog sina, to je, priznaćete u najmanju ruku čudno - navodi Zdravković.

Dodaje da je jedan film s početka devedesetih promenio karijeru Vladimira Marjanovića.

- Tada je gledao film "Ponovo mrtav" koji je potpuno promenio njegov život. Posle toga se posvetio ezoteriji i naučio da hipnotiše ljude - otkriva detektiv.

Dodaje i o tome da je problem možda nastao kada karijera Jelena nije išla onako kako su oni zamislili i nvodi da ju je možda planirao i za "neki drugi posao".

Vladimir je svojevremeno u emisiji "Ćirilica" pričao sve najbolje o Jeleni, govoreći da je ona duša od žene, ali po hapšenju Zorana Marjanovića on je promenio ploču i naveo da je ona "imala nekoliko ljubavika"...

Inače, Marjanovići, prema saznanjima žive godinama u kući koju je Jeleninoj svekrvi Zorici poklonio jedan lokalni privrednik.

- Zorica je tom čoveku pomogla nešto u vezi sa problemom sa njegovim sinom, pa joj je on zauzvart poklonio kuću. Taj čovek je pričao da mu je ona pomoću bioenergije i svojih „moći“ spasla sina. Zorica je, inače, oko dvadeset godina radila u Borči u neposrednoj blizini gde sada živi. Doselili su se u to naselje sa Ceraka, dok je Jelena živela 800 metara dalje od njihove kuće - kaže naš sagovornik.Sa Zoranom se upoznala kada je sa sada pokojnim ocem došla kod Zorana u studio kako bi snimila pesmu. Nakon nekoliko godina, ponovo su se sreli i počeli da se zabavljaju.

Inače, Vladimir Marjanović preminuo je krajem septembra prošle godine od posledica srčanog udara.

