"PA ZAR DA DEČJU SLIKU GLEDAMO NA UMRLICI": Tuga ispred škole u koju je išao ubijeni dečak u Niškoj Banji, došli đaci i nastavnici

Ispred osnovne škole u Niškoj Banji, u mestu u kojem je juče ubijen trinaestogodišnji dečak, okupio se veliki broj učenica, koji su nemi od bola za nastradalim vršnjakom.

Učenici i zaposleni osnovne škole iz Niške Banje uputili su najdublje saučešće porodici i prijateljima nesrećno nastradalog dečaka (13), učenika koji je juče ubijen u ovom mestu.

Svi zaposleni u školi komentarisali su kako je ovo najtužniji dan za sve njih. Kako su istakli, nisu mogli ni da sanjaju da će ih ovakva tragedija zadesiti.

- Pa zar da dečiju sliku gledamo na umrlici - rekli su ispred škole.

Sahrana nesrećnog dečaka je zakazana za sutra u subotu.

Podsetimo, nezapamćena tragedija dogodila se juče ujutru u Niškoj Banji. Očevici su potvrdili da su dečake videli da se svađaju na ulici, nakon čega je, kako se sumnja, došlo do zločina.

- Drugog dečaka su građani zatekli kako se tetura ispred kuće i pozvali su policiju. Taj dečak je prevezen u bolnicu, ali se čudno ponašao kad je došla Hitna pomoć - ispričale su komšije i dodale:

- Dve mlade doktorke su ga uhvatile za ruke, on se bacio još dva puta, i odjednom smirio. Stavili su ga na nosila u kombiju. Pola sata je sedeo tako pa su ga prebacili u drugi sanitet i odvezli. Bio je potpuno miran. Nije mrdnuo, to me čudi onoliko se koprcao a onda je ležao nepomično, kao mrtav - ispričao je komšija.

Navodno dečaci su bili najbolji drugari i često su sparingovali.

- Čini se da su se uz to ovoga puta i posvađali, te da je dečak izvadio nož koji je znao da nosi sa sobom i ranije - ispričao nam je komšija.

