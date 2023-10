OVO JE TAVAN NA KOM SU NAŠLI TELO DEČAKA (13) U NIŠKOJ BANJI Njegov deda izneo jezive tvrdnje: "Uočio sam SATANISTIČKE ZNAKE" FOTO

Niška Banja juče je zavijena u crno, kada je trinaestogodišnji dečak nastradao.

Naime, dečak (13) ubijen je u tuči maloletnih osoba. On je imao posekotinu po vratu, a telo je nađeno u impovizovanoj teretani u potkrovlju kuće u Niškoj Banji.

Ovako spolja izgleda potkrovlje kuće u kojoj je zatečeno telo dečaka (13):

1 / 3 Foto: Kurir/M.S.

Deda ubijenog dečaka: "Primetio sam satanističke znake" Deda ubijenog dečaka (13) iz Niške Banje ispričao je da se njegov unuk družio sa dečakom koji ga je napao. - Moj unuk je divno dete, učestvovao je na nekim literarnim takmičenjima, on je i tog drugog dečaka uključio u košarkaški klub. Ali to dete je mračan tip, nekako neobjašnjivo se ponašalo to dete. Išao je ulicom sam, pričao nešto sam sa sobom. Sve smo radili da ga odvojimo od njega. Onda su se pojavili ti satanistički znaci koje sam video. Otišao sam u školu i primetio te znake na školi i kući pored. Niko nije reagovao. To je zataškavano kao i druge prijave da je ovaj znao da maltretira druge đake - ispričao je deka.

Niko u Banji ne može da precizira šta je bio motiv jednog trinaestogodišnjaka da podigne nož i ubije svog najboljeg druga.

Pojedini pričaju da je pre nekoliko dana izbila neka svađa između njih, ali to za sada nije potvrđeno.

Podsetimo, nezapamćena tragedija dogodila se juče ujutru u Niškoj Banji. Očevici su potvrdili da su dečake videli da se svađaju na ulici, nakon čega je, kako se sumnja, došlo do zločina.

- Drugog dečaka su građani zatekli kako se tetura ispred kuće i pozvali su policiju. Taj dečak je prevezen u bolnicu, ali se čudno ponašao kad je došla Hitna pomoć - ispričale su komšije i dodale:

1 / 3 Foto: Kurir/M.S.

- Dve mlade doktorke su ga uhvatile za ruke, on se bacio još dva puta, i odjednom smirio. Stavili su ga na nosila u kombiju. Pola sata je sedeo tako pa su ga prebacili u drugi sanitet i odvezli. Bio je potpuno miran. Nije mrdnuo, to me čudi onoliko se koprcao a onda je ležao nepomično, kao mrtav - ispričao je komšija.

Navodno dečaci su bili najbolji drugari i često su sparingovali.

- Čini se da su se uz to ovoga puta i posvađali, te da je dečak izvadio nož koji je znao da nosi sa sobom i ranije - ispričao nam je komšija.

Kurir.rs