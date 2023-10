RUDARI MAFIJE IZ SRBIJE NA POTERNICI INTERPOLA: Kopači tunela do suda u Podgorici ZBRISALI, potraga za MISTERIOZNOM ženom FOTO

Uprava policije Crne Gore raspisala je međunarodnu Interpolovu poternicu za odbeglim "rudarima" iz Loznice - Milanom i Veljkom Markovićem, Dejanom Jovanovićem i Vladimirom Erićem, zbog sumnje da su letos prokopali tunel u centru Podgorice kako bi se domogli depoa zgrade Višeg suda.

Iz crnogorskog Ministarstva pravde rečeno da su 29. septembra dali saglasnost Upravi policije da preko kanala Interpola raspiše međunarodne poternice za odbeglom grupom iz Srbije, prenose crnogorski mediji.Saglasnost Ministarstva pravde data je samo dan pošto je Osnovni sud u Podgorici odobrio odluku da se preko međunarodnih policijskih kanala uputi potraga za osobama koje se sumnjiče da su tokom avgusta i desetak dana septembra prokopali tajni prolaz od suterena zgrade do depoa Višeg suda.

foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici četvoricu begunaca iz Loznice, koji u Podgorici nisu imali prijavljeno prebivalište, za sada tereti da su iz lagera suda odneli 15 pištolja i tri puške, ali i deo spisa krivičnih predmeta.

U ovom predmetu pritvor je određen samo Podgoričaninu Predragu Mirotiću, za kojeg se sumnja da je kopačima iz Srbije pružao logističku podršku tokom obavljanja posla u podzemlju.

Policija traga i za jednom ili dve ženske osobe, čije su fotografije objavljene u medijima, zbog sumnje da su imale svoju ulogu u kriminalnom projektu. Policija i tužilaštvo još nisu obelodanili ko je naručio kopanje tunela, kao ni ko je sve bio uključen u organizaciju.

foto: printscreen Uprava policije

Članovi te grupe terete se za kriminalno udruživanje, krađu i sprečavanje dokazivanja za šta se može izreći kazna zatvora od najmanje pet godina. Istog dana, kada je otkriven tajni prolaz u srcu grada, Podgoričanin Predrag Mirotić je, po prethodnom dogovoru sa Srbima, automobilom “reno klio” do zetskog naselja Botun navodio njihov “mercedes sprinter”. Veruje se da su tada alat bacili u Moraču, a kombi sakrili u Botunu.

Osumnjičeni Markovići su izašli su iz Crne Gore na graničnom prelazu Šćepan Polje, a Dejan Jovanović na Dobrakovu, dok za Vladimira Erića se ne zna da li je i kako napustio zemlju.

foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

Da podsetimo izODT-a Podgorica ranije su obelodanili da je grupa počela da deluje kada je za sada nepoznata žena, koristeći lažnu ličnu kartu na ime Andrijana Marić, posredstvom agencije za nekretnine iz Podgorice, zakupila poslovni prostor suterena, zgrade pored Višeg suda u Podgorici. Ta žena, za koju policija tvrdi da je navodno Katarina Baćović, 24. jula sa vlasnicom poslovnog prostora potpisala ugovor o zakupu na tri godine, s cenom rente od 1.400 evra mesečno.

Članovi grupe su, kako je utvrđeno, mesec dana kopali tunel. Probili su betonski zid na depou i kroz otvor od 8. do 11. septembra ulazili u tu prostoriju. Preturali i pregledali sve što su tamo našli. Zatim su obili zaključanu kancelariju u kojoj stoji oružje i odneli veću količinu... Arsenal oružja izneli su kroz tunel do podruma, a zatim ga spakovali u kofere i najlonske kese i taksijem prebacili do stana u podgoričkom naselju Zabjelo.

Kurir.rs/Vijesti