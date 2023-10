"SVO ORUŽJE JE BILO SRPSKO, ČAK I ONO KOJIMA SU SRBI UBIJANI" Štukan nema dilemu: Zaraćene strane su TAJNO sarađivale! (VIDEO)

Početkom 90-tih godina, SFR Jugoslavija bila je jedna od najvećih, najrazvijenijih i najraznolikijih država u tom delu Evrope.

Paralelno sa dobom komunizma i ponovnim buđenjem nacionalizma u istočnoj Evropi krajem 80-tih i početkom 90-tih, Jugoslavija se susrela sa političkom i ekonomskom krizom.

Vlast je slabila, dok je militantni nacionalizam jačao, a 1991. godina donela je građanski rat. Sukobi u Hrvatskoj i BiH bili su najkrvaviji na Balkanu. Naredna oblast na kojoj je došlo do sukoba jeste Kosovo i Metohija.

Tamo je albanska zajednica zahtevala nezavisnost od Srbije. Nasilje je buhnulo 1998. godine, nakon što je teroristička OVK došla u otvoren sukob sa srpskim vlastima. Rat je završen bombardovanjem Jugoslavije.

Naša država se otad podizala na staklenim novama, a svim surovim zbivanjima ovog rata, govori za "Crnu hroniku" Feđa Štukan, glumac i pisac.

KRATKA BIOGRAFIJA O ŠTUKANU, NEVEROVATNO DA JE SVE OVO POSTIGAO SAMO JEDAN ČOVEK!

Od sjaja do očaja i nazad, i tako nekoliko puta. Od užasa rata, ubijanja, snajpera, pa sve preko hladnih tunela nemačkih metroa. Od gladi, smrti, do holivudskog crvenog tepiha. Od grčenja mišića i narkomanske krize do letenja i pilotiranja. Od nemog pogleda pod terapijom do prvog romana koji je postao deo obrazovnog sistema u regionu.

foto: Kurir Televizija

Čovek koji je umirao nekoliko puta, ali samo jednom odlučio da živi. Snajperista koji je u armiji BiH kao specijalac pucao, kako sam kaže, pravoslavne i katoličke neprijatelje.

Ovo je deo biografije samo jednog čoveka, koji je glumac, pilot, pisac i još mnogo toga.