OVAKO SE GLASALO DA SE KNELE UBIJE! Šok izjave Kristijana Golubovića: Mislio sam da neću dočekati 30, a evo kako sam preživeo

Kristijan Golubović, poznat kao žestok momak još iz 90-ih godina, a u novije vreme kao učesnik rijaliti programa, svojevremeno je pričao kako se nije nadao da će preživeti 30. godinu.

"Nisam se nadao da ću preživeti do današnjeg dana. Mislio sam da ću živeti do neke 28. To mi je bila neka vidna granica zbog tempa koji sam imao. Mislio sam do 30. da neću da preteram. Uspeo sam ili ja ili ti anđeli koji me čuvaju ili ta pravednost kojom sam se nosio kroz sve probleme kroz život", rekao je Golubović pre skoro deset godina.

On veruje da se preživeo prvenstveno slušajući intuiciju.

"Tajna mog uspeha je intuicija, zdrav život bez poroka, ispravno razmišljanje, robinhudski stav, ljubav i podrška fanova i naroda, poštovanje neprijatelja", rekao je Kristijan.

foto: Kurir televizija

Na direktno pitanje kada je izgubio nevinost - Golubović je kao iz topa rekao:

"Nevinost sam izgubio u Kruševačkoj ulici, 9.9.1983. godine. Ona je moja prva ljubav, išla je sa mnom u razred. I dalje smo u kontaktu."

O tome sa koliko je žena bio Golubović kaže da mu je glupo da se hvali.

"Neki su brojali i kažu da je bilo par hiljada. Zaista sam imao previše tih telesnih avantura", rekao je Kristijan.

Automobile kako kaže voli i oni za njega imaju posebnu vrednost i svrhu.

"Kad gledamo svrhu ne bih izlazio iz blindiranog automobila. Prvi sam 1988. došao blindiranim kolima u Beograd. Arkan, Jusa i Ćenta su me zezali – šta će mi blinda, ja sam previše sitan, ko će mene. Ali ja sam znao da je najlakši način da vas ubije u pokretu, iz kola u kola. Na vreme sam to shvatio i 99 odsto života sam sačuvao zbog toga", tvrdi Kristijan.

Govoreći o Aleksandru Kneževiću Kneletu, kaže da je on nastao u kuhinji njegovih manira.

"Bio je mnogo dobar dušom, hrabar srcem, nije bio toliko snažan, ja sam napravio od njega da voli sport. Bio je u tom stilu. Dok je pratio mene sve je bilo dobro. Sve je imalo lepu i šarmantnu konotaciju. Ali kad su ga dohvatili voždovački narkomani iz komšiluka, oni su mu zamutili pamet. On je bio lakoveran. I skrenuo je na tu stranputicu", ispričao je Kristijan.

Nešto kasnije, 2015. godine, Kristijan je bio isprovociran da govori o Kneletovom ubistvu. Njega je iznervirala izjava starlete Tamare Đurić, posle čega je pričao kako je u podzemlju odlučeno odlučeno da se likvidira Knežević.

"Ona meni da kaže Knele?! On je takve kačio na... Knele je pokojni, ja sam ga stvorio, šišao, birijao... Sve dok ga takvi narkomani nisu uhvatili i palili ga da ide kod muške Goge Sekulić i da traži 'roleks' i džipa, i da na ga pale da ih ne vrati", pričao je iznervirani Kristijan, koji je dodao kako su i zbog čega odlućili da likvidiraju Kneleta.

"Dečko je bio vulkan. Tražio je roleks i džipa na dva sata, a on kaže nisam ja klošar, doći ću kad ja hoću. Bolje dođi odmah, sad si se zajebao. I dečko išao po blagoslov kod svih jačih, jer je mafijaš. "Šta mislite o Kneletu?', jedan kaže preterao je, drugi jebi ga, treći niz vodu... Pet glasova za, jedan ne i... Nema brate, kako misliš", ispričao je tada Kristijan.

(Kurir.rs)