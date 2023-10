NEMILOSRDNE! LJUBAVNICI I DECA POMAGALI SUPRUGAMA DA SE REŠE MUŽEVA: Za dve godine uhapšeno pet žena zbog SUROVIH UBISTAVA!

Slađana P. (28) iz sela Klokočevac kod Majdanpeka, peta je žena uhapšena u Srbiji u protekle dve godine zbog sumnje da je ubila muža! Zločini koje su od 2021. do sada, kako se sumnja, činile pripadnice nežnijeg pola šokrali su Srbiji po svojoj svireposti, a ono što je isto u svim zlodelima jeste to što su osumnjičene pokušale da sakriju zlodela.

Spalili ga za 100 evra

Slađani P. (28) lisice su stavljene u subotu nakon što je policija došla do saznanja da smrt njenog muža nije tragedija, kako se to mislilo prethodna dva meseca, već naručeno ubistvo koje je ona organizovala.

Telo žrtve, odnosno Slađaninog supruga Dejana je, podsetimo, pronađeno ugljenisano u automobilu, nedaleko od kuće u kojoj je živeo, 5. avgusta i sve je slutilo na to da je u pitanju saobraćajna nesreća. Međutim, policija je istragom došla do istine, najerovatnije nakon što je progovorio jedan od pomagača osumnjičene žene, maloletni rođak njenog ljubavnika S. M., sa kojim je, kako se sumnja nasmrt pretukao Dejana, pa telo stavio u auto i zapalio.

- Uhapšena Slađana je, navodno, dogovorila ubistvo sa svojim ljubavnikom, a maloletniku je platila 100 evra i navodno mu ostala dužna još 5.000 dinara, na šta se on požalio u selu i tako otkrio zločin koji su kasnije svi prizali - kaže naš izvor i podseća da je udovica posle zločina davale izjave medijima, govoreći "da ne može da prežali smrt voljenog supruga, te da je od njega ostao samo pepeo".

- Biljana je tri godine uspevala da prikrije zločin tako što se u u ime muža Ivana, sa njegovog telefona, dopisivala sa njihovom decom i Ivanovom porodicom. Okolinu je lagala da je on u inostranstvu, da radi u Rusiji - podseća izvor.

Samo mesec dana pre hapšenja u Majdanpeku, u selu Vlaški Do kod Požarevca uhapšena je Ljiljana J. zbog sumnje da je ubila bivšeg muža, telo isekla na delove i bacila na deponiju. Za razliku od žene iz Majdanpeka, kojoj je, kako se sumnja, u zločinu pomagao ljubavnik, Ljiljana J. je posle svog zločina tražila pomoć rođene dece.

- Kad se sazanalo za zločin, žena je odvela policiju do mesta gde je bačeno telo i sve priznala. Osim nje, uhapšeni su i njeni sin i ćerka - kaže izvor Kurira.

Omekšivač i testera

Ipak, zločin Jasmine S. iz Lazarevca prvi je u ovom crnom nizu i otkriven je u februaru prošle godine.

- Telo njenog supruga zatečeno je u njihovom stanu gde je bilo nedeljama. Isprva je bilo čudno kako je moguće da se niko od komšija nije požalio da se oseća miris leša u zgradi, ali se na kraju ispostavilo da je Jasmina telo svog muža Siniše polivala omekšivačem i ostavljala mirisne jelkice za kola, kako bi ublažila širenje smrada - podseća naš sagovornik.

Međutim, možda najsuroviju smrt dočekao je Srđan P., koga je u maju prošle godine u Zrenjaninu, kako se sumnja, najpre lekovima uspavala supruga Tereza, zatim ga izbola nasmrt, pa mu motornom testerom odsekla delove tela, koje je stavila u lonac i skuvala na šporetu.

Donose odluku, akumuliraju bes

Psihijatar Ivica Mladenović ispričao je ranije za Kurir da žene, za razliku od muškaraca, uvek prvo donose odluku da će nekoga ubiti.

- Žene su sklone ili da ekstremno trpe, ili da imaju ponašanje po principu histerioničnog reagovanja - burno, sa pretnjama, ali se uvek kasnije smire. One koje su sklone trpljenju akumuliraju bes, donose odluku o ubistvu i ona je kod njih definitivna - priča psihijatar:

- Kod muškaraca se ubistvo dešava impulsivno ili kada su pijani, dok je kod žena to potpuno drugačije, one to rade kada su definitivno sigurne.