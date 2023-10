U UČENIKE VII/2 ISPALIO UKUPNO 45 PROJEKTILA Kako je dečak ubica IZVEO MASAKR - svi detalji optužnice: U školu poneo 92 METKA!

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je danas optužnicu protiv roditelja trinaestogodišnjeg dečaka ubice koji je 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" pucajući iz očeva dva pištolja ubio devetoro učenika VII/2 i radnika obezbeđenja škole. U masakru koji je počinio, ranio je još šesto osoba, od kojih su petoro deca.

- Optužnicom su obuhvaćeni i odgovorno lice Streljačkog kluba “Partizan Practical Shooting” kao i instruktor u tom klubu u kojem je pomenuto dete učilo da puca iz vazdušnog i vatrenog oružja - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Ocu dečaka na teret se stavlja da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, dok je majka optužena zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. Odgovorno lice i instruktor iz streljačkog kluba sumnjiče se za davanje lažnog iskaza.

- Naime, postoji opravdana sumnja da je otac u periodu od godinu dana pre tragedije u OŠ “Vladislav Ribnikar obučavao svog 13- godišnjeg sina, da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem, kao i pripadajućom municijom, te da gađa u mete. On ga je, kako se sumnja, u tri navrata vodio u Streljački klub “Partizan Practical Shooting”, i u otvoreni prostor u Etno selo Gostoljublje u Mionici, uprkos činjenici da takva aktivnost i obuka očigledno ne odgovaraju njegovom uzrastu - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Takođe, kako se dodaje, sumnja se da je postupio suprotno odredbama Zakona o oružju i municiji i Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja, jer nije obezbedio uslove za bezbedan smeštaj oružja i municije, tako da bude zaključano i posebno odvojeno u sefovima, kasama i sličnim ormarima koji se ne mogu lako otvoriti.

- Otac je svog sina najpre godinu dana pre 3. maja 2023. godine, u pomenutom Streljačkom klubu obučavao da rukuje vazdušnim oružjem, da gađa mete u obliku koncentričnih krugova, kako da stoji i diše, nakon čega je odobrio obuku za gađanje iz vatrenog oružja – pištolja marke “Glok”, kojoj je prisustvovao. Dva do tri meseca kasnije u istom streljačkom klubu je sina obučavao da rukuje, puni okvir i gađa u siluete ljudi iz pištolja marke “Češka zbrojevka”, da bi ga 12. novembra 2022. godine odveo u Etno selo Gostoljublje, gde je dečak pucao iz vazdušnog pištolja u koncentrične krugove - navodi se u saopštenju i dodaje da je dete i 11. aprila ove godine odveo u isti streljački klub gde je pucalo u mete iz vatrenog oružja, i to pištolja marki “Češka zbrojevka” i “Ruger”, za koje on poseduje odobrenje nadležnog organa za nabavljanje i držanje.

- Njegov sin je 24. aprila pronašao pomenuto vatreno oružje i municiju koje se, umesto u metalnom sefu sa ključem, koji je Vladimir K. prethodno nabavio radi dobijanja dozvole nadležnog organa, nalazilo u dva plastična kofera koja služe za prenos oružja, a ne za njegovo bezbedno smeštanje i čuvanje, a koji koferi su se nalazili u jednom rancu crne boje - objašnjeno je kada je dečak ubica prvi put uzeo oružje.

Oružje sa šest pripadajućih okvira je bilo upakovano u jednom plastičnom koferu sa jednim katancem sa šifrom, a pripadajuća municija u drugom plastičnom koferu bez katanca.

- Dakle, tokom istrage je utvrđeno da je okrivljeni držao neobezbeđeno vatreno oružje u koferima za transport oružja i municije, umesto u sefu koji se nalazio pričvršćen za zid u ormaru u honiku, a koji je prethodno okrivljeni nabavio radi ispunjavanja uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja u cilju dobijanja odobrenja nadležnog organa za nabavljanje i držanje vatrenog oružja. Okrivljeni je na taj način omogućio detetu da dođe u posed pištolja, za koje ga je prethodno obučavao da puca u streljačkom klubu, i to pištolja marki “Češka zbrojevka” i “Ruger”, za čije je nabavljanje i držanje on posedovao odobrenje nadležnog organa - navodi se.

Sin okrivljenog je, kako se sumnja, 1. maja napunio šest pripadajućih okvira sa municijom za pištolje “Češka zbrojevka” i “Ruger” sa ukupno 92 metka i stavio ih kod sebe, a zatim ih 3. maja prebacio u svoj ranac i poneo sa sobom u OŠ “Vladislav Ribnikar”, koju je pohađao.

- Ušavši u prizemlje škole, dečak je najpre ispalio 16 projektila koji su pogodili radnika obezbeđenja, a zatim dve učenice koje su sedele za stolom za dežurstvo, kao i u još jednu učenicu koja se nalazila ispred klavira. Potom je nastavio da se kreće hodnikom ka kabinetu istorije, u kojem su se na času nalazili nastavnica istorije, student istorije na praksi, kao i 23 oštećena, maloletna učenika odeljenja VII/2 u koje je ispalio ukupno 45 projektila. U učionici je lišio života petoro dece i ranio šestoro dece, kao i nastavnicu istorije. Jedno od ranjene dece naknadno je preminulo u bolnici - opisan je u optužnici krvavi pohod dečaka ubice.

Majka dečaka je neposredno optužena jer je neovlašćeno držala municiju, s obzirom da je tokom istrage na jednom od metaka za pištolj “Češka zbrojevka” pronađen njen nesporni DNK trag, tačnije na jednoj čauri pronađenoj kod vrata u učionici – kabinetu istorije.

Odgovorno lice streljane, je neposredno optužen zbog sumnje da je dao lažan iskaz pred tužilaštvom, kada je ispitivan u svojstvu svedoka u istrazi protiv oca dečaka, tako što je tvrdio da on nije video dečaka da puca, da ga je video samo jednom preko video nadzora kako dotrčava do svog oca koji puca, te da je tada lično dao nalog instruktoru da dete izvede napolje.

- Takođe je tvrdio da nikada nije upoznao ovo dete niti da je bio sa njim na vatrenoj liniji, a takav iskaz je suprotan dokazima koje je prikupilo Više javno tužilaštvo u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Instruktor je takođe neposredno optužen zbog sumnje da je dao lažan iskaz pred tužilaštvom u istrazi, jer je tvrdio da mu nije poznato da li je otac na svoju odgovornost dao sinu da puca iz vatrenog oružja, jer on to nije video, jer da jeste, sigurno bi ga sankcionisao, te da mu nije poznato da je otac trinaestogodišnjaka sa nekim dolazio u streljanu da puca, a koji iskaz je suprotan prikupljenim dokazima - objašnjeno je u saopštenju.

Optužnica je, kako se dodaje, predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, uz predlog sudu da ocu produži pritvor, kao i da ga nakon održanog glavnog pretresa, sud oglasi krivim i osudi na maksimalnu kaznu od 12 godina zatvora.

Za majku tužilaštvo je predložilo kaznu zatvora od dve godine i šest meseci, a za zaposlene u streljani kaznu zatvora od po tri godine.

Svi učenici VII/2, bez obzira na to da li su ranjeni ili ne, imaju status oštećenih u ovom krivičnom postupku.

Radi zaštite prava i interesa svih maloletnih oštećenih u ovom krivičnom postupku, tužilaštvo je sudu predložilo i da isključi javnost tokom glavnog pretresa.

