"SAMO NA GROBLJU MOŽEMO DA SE RASTANEMO" Brutalno tukao suprugu, od ćerke tražio da mu donese nož: Od smrti je spasio sin (14)

Šest meseci od teškog pokušaja ubistva svoje 45-godišnje supruge u stanu i to još pred četvoro maloletne dece pa je optužen i za povredu detetovih prava i pretnje smrću, na optuženičku klupu Županijskog suda u Zagrebu danas je seo Kadri B. (43) sa Kosova.

On se od tog kobnog dana nalazi iza rešetaka remetinečkog zatvora, a otkrilo se da je optuženi iz zatvorske ćelije porodicu zvao na telefon ali i pisao pisma što ih je još dodatno uznemirilo.

Suđenje je zbog zaštite žrtve i njene dece sudsko veće zatvorilo za javnost, a na početku suđenja Kadri B. je odbacio krivicu. Ako mu se sudskim putem dokaže krivica, preti mu višegodišnji zatvor.

Na teret mu se stavljaju zločini od 12. aprila ove godine, kada je oko 22 sata nakon celodnevnog maltretiranja, odlučio da iskali sav svoj bes nad suprugom. Bilo je to dva dana nakon što mu je najavila da želi razvod braka i da je suživot, nakon 20 godina postao nepodnošljiv na šta joj je on odgovorio da se mogu samo na groblju da se rastanu. Optuženom očigledno te kobne večeri nije smetalo što će užasnim scenama potezanja noža i jezivim pretnjama smrću svedočiti njihovo četvoro mališana kojima će se te scene useći u pamćenje.

foto: Shutterstock

Tužilaštvo ga tereti da je postupao s namerom da usmrti suprugu koju je brutalno prvo pretukao a potom joj naneo niz ubodnih rana nožem. Ona je u teškom stanju prevezena u KB Dubrava,on je pobegao, a policija se digla na noge u potrazi za njim. Dok su pokušavali da ga lociraju, desetak sati od stravičnog čina poslao je preteću poruku prijateljici svoje supruge.

Nakon 17 sati bega, uhapšen je nadomak bivšeg graničnog prelaza Goričan dok je bežao iz zemlje. Vozio se u autobusu stranih registarskih oznaka koji je zaustavljen a on je iz njega doslovno izvučen.

- Od sigurne smrti spasio me 14-godišnji sin. Kad pomislim na sve to što se dogodilo, tresem se. Digla sam se s kreveta nakon scene s telefon koji mi je sakrio pa sam otišla do vrata stana i rekla mu da ide napolje. On je skočio s kreveta, zgrabio me i počeo da baca pa sam odletela i udarila glavom o zid. Otvorenim dlanom me tukao, razbio mi je nos, razvalio vilicu, smrskao lice i izbio sve zube. Demolirao me i krenuo da traži kuhinjski nož. Čak je i ćerki rekao da mu ga nađe i donese. Na kraju je pronašao jedan manji beli nož koji mi je zario u desnu stranu abdomena. Tada se stanom prolomio dečji plač i krici, a on je samo ćutao i divljao. Krv je iz mene liptala na sve strane. Ubrzo mi je zario i drugi ubod u levu stranu abdomena - prisetila se optuženikova supruga krajem avgusta za Jutarnji list ponavljajući da je 14-godišnji sin prekinuo očevo ludovanje po kući uzevši mu nož iz ruke. Od svih tih udaraca i uboda nije, kako nam je još otkrila, uspevala biti prisebna.

- Gubila sam svest i imam rupe u sećanju možda zato jer imam i encefalitis. Doktor u bolnici mi je rekao da sam živa samo zato jer sam krupnije građe pa nož zbog toga nije uspeo da dohvati jetru i slezena. Kad su mi maksilofacijalni hirurzi nameštali nos, molila sam boga da umrem jer ti bolovi su neprepričljivi. U licu imam pločice, 90 šavova sam imala u ustima, fali mi levi deo ruba usne, a nove zube mogu samo da sanjam jer prvo moram da nadogradim kosti vilice da bi se eventualno mogao napraviti implantat - kroz suze je ispričala žena koja je tri puta operisana.

Sin koji joj je spasio život, kaže da o masakru ne priča, a najmlađa ćerka od pet godina zbog proživljenog stresa gubi kosu i ćelavi.

