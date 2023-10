SPREČENA LIKVIDACIJA PRIPADNIKA KOTORSKOG KLANA? Posle muškarca iz Jermenije, uhapšen i Albanac, nađen škorpion i silikonske maske

Crnogorska policija je na graničnom prelazu Sukobin uhapsila albanskog državljanina P.X.H (25) zbog sumnje da je bio član kriminalne grupe koja je planirala ubistvo u Budvi.

- Veruje se da je meta bio visokopozicionirani član jednog od kotorskih klanova ali to je za sada samo policijska pretpostavka. Osim Albanca, uhapšen je i jermenski državljanin A.M. (31) a policija traga i za jermenskim državljaninom A.M. (26) - presnosi portal RTCG. Kako navode, informacije da je saradnik ove grupe bio i izvesni grčki državljanin, a koje su se pojavile, za sada nisu potvrđene.

Zaplenjena maska foto: Uprava policije Crne Gore

Ranije danas saopšteno je da su službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“ – Odjeljenja bezbednost Budva sinoć, sprovodeći planske aktivnosti na pojačanoj kontroli članova organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantnih lica, sprečili likvidaciju i uhapsili A.M. (34) iz Jermenije.

Kako je saopšteno, budvanska policija je sinoć oko 22:30 u ulici Slovenska plaža uočila vozilo marke „VW Polo“ barskih registarskih oznaka i pristupila njegovoj kontroli.

- Navedeno vozilo se zaustavilo na zemljanom parkingu u slepoj ulici ispred policijskih službenika, a neposredno nakon zaustavljanja iz vozila su naglao izašla tri lica i dala se u bekstvo. Tom prilikom pripadnici policije su sustigli jedno lice. Odmah su obaviještene sve raspoložive jedinice policije koje su upućene u ovaj deo Budve zajedno sa službenici kriminalističke policije - navodi se u saopštenju Uprave policije.

Izvršena je blokada grada i započeta intenzivna potraga.

Pronađeno oružje foto: Uprava policije Crne Gore

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je zajedno sa pripadnicima Odjeljenja bezbednosti Budva izvršio uviđaj na licu mjesta.

- U vozilu su pronađena dva pištolja marke „Glock“ sa okvirima u kojima se nalazilo po 19 komada municije, automatski pištolj „Škorpion“ sa prigušivačem i 17 komada municije, dve silikonske maske kao i više pari rukavica i garderobe za presvlačenje. Nakon utvrđivanja identiteta, policija je po nalogu državnog tužioca, lišila slobode M.A. zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija - navodi se u saopštenju.

Preduzimaju se dalje istražne radnje na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je planirano izvršenje teškog krivičnog dela koje je sprečeno efikasnom reakcijom pripadnika Odjeljenja bezbednosti Budva.

Kurir.rs/ RTCG