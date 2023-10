"OVO JE PRAZNIK, VELIKA POBEDA" Ovako je Belivukov klan slavio zlodela: 4 likvidacije na današnji dan! Krvavi 14. oktobar 2020.

Na današnji dan pre tri godine klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića izvršio je čak četiri ubistva! Krvavog 14. oktobar 2020. godine najmonstruozniji klan ubio je Lazara Vukićevića u kući strave u Ritopeku, dok su na tlu Crne Gore ubijeni Damir Hodžić i njegov šurak Adis Spahić, a Mile Radulović Kapetan je tog dana otet.

Pa da podsetimo, Belivuk i Miljković slavili su 14. oktobar 2020. zbog toga što su tog dana, kako je otkriveno u njihovoj presretnutoj komunikaciji preko aplikacije Skaj, u dve države "uspeli da reše četvoricu", to jest da likvidiraju četiri žrtve za koje su verovali da su visokopozicionirane u škaljarskom klanu, i to su smatrali velikom pobedom.

veljko belivuk i marko miljković foto: Nenead Kostić, MUP Srbije

- Tokom istrage utvrđeno je da su tog dana Belivuk i Miljković ilegalno ušli u Crnu Goru, oteli Mila Radulovića, zvanog Kapetan, namamili i ubili Damira Hodžića, koga su zvali Kasapin, i njegovog šuraka Adisa Spahića - Zeta - podseća izvor i dodaje:

- Skaj telefon otetog Kapetana, kako se sumnja, iskoristili su da u ruke članova grupe koji su čekali u Beogradu namame Lazara Vukićevića, koga su iste večeri nakon mučenja ubili.

ubijeni lazar vukićević foto: Privatna Arhiva

- Znači, burazeru, četvorka danas, ubili smo ih, i to sve ključni - navodno je glasovna poruka koju je Miljković prosledio ostalim članovima grupe u aplikaciji Skaj.

Iz presretnute komunikacije navodno se može videti i čuti kako su se članovi klana zabavljali dok su mučili i ubijali svoje žrtve.

- Brate, Zemo i Hel i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao Kasap, Kratos je hvato Zeta, Hel je hvatao M. To što je Kasap imao utoku i potego, brate, to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako. Brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami bez obzira šta ste vi rekli tu u grupi, ako se vidi i potegne, odmah se puca. Brate, to nema šta tu da se pravdamo - navodno je poruka koju je poslao Belivuk i opisao i uloge Marka Miljkovića Kratosa i Nebojše Jankovića Hela.

ubijeni adis spahić foto: printscreen Facebook

Inače, kako smo ranije pisali, jedina žrtva koja nije zverski mučena pre nego što je ubijena jeste Damir Hodžić koji je potegao pištolj i tada ga je, kako se navodi u optužnici, Belivuk ubio.

U jednom od dopisivanja Veljko Belivuk tokom tog krvavog dana predveče poslao je poruku ostalim članovima klana sa kojima je bio na vezi preko Skaj aplikacije.

ubijeni damir hodžić potegao pištolj na članove klana pa dobio metak u glavu foto: Privatna arhiva

- Samo da vas pozdravim puno, braćo, da se zahvalim svima, bez... ne znam kako se izgovara to. Prenesite nam utiske, molim vas, znači dajte nam malo da nahranimo ego, umorni smo, prljavi smo, smrdimo, znači haos. Evo, braćo, još smo u čizmama, brate, znači haos, pričajte malo, molim vas - izgovara Belivuk i zahvaljuje se svim članovima kriminalne grupe uz reči "ovo je veliki dan za sve".

- Nema, brate, za šta hvala, hvala bogu milome da je sve prošlo kako treba - odgovara mu Budimir nekoliko minuta kasnije.

- Danas je ovo pobeda, da pamtimo datum - kaže Miljković.

mile radulović kapetan otet, a ubrzo ubijen foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Klan je pored klanice u Ritopeku istu kuću imao u podgoričkom naselju Spuž gde su ubijeni Hodžić i Spahić, koji je inače slučajna žrtva. Tela Damira Hodžića i Adisa Spahića do danas nisu pronađena. Kako se navodi u optužnici koju je podigla Crna Gora, pripadnici kriminalne organizacije uklonili su tragove tako što su ih zakopali na nepoznatoj lokaciji i istovremeno iz kuće uklonili tragove krvi oštećenih.

- Prali su zidove unutrašnjosti kuće i menjali podove i pločice - navodi se u optužnici.

klan ubio i milana ljepoju, gorana veličkovića, zdravka radojevića, gorana mihajlovića, aleksandra gligorijevića i nikolu mitića pored lazara vukićevića. Klanu se u srbiji vodi sudski postupak za sedam brutalnih likvidacija foto: MUP RS, Nestali Srbija

Podsetimo, osim za ubistvo Lazara Vukićevića, kriminalna grupa optužena je i za brutalne likvidacije Milana Ljepoje, Aleksandra Gligorijevića, Zdravka Radojevića, Gorana Veličkovića, Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića koji je ujedno i prva žrtva klana.

