ŠVEĐANI ĆE IZRUČITI "RUDARA MAFIJE"? Ušao na let u Stokholmu, opkolila ga policija - danas saslušanje kopača tunela u Podgorici

Jedan od osumnjičenih kopača tunela do depoa Višeg suda u Podgorici, Vladimir Erić (32) iz Loznice, uhapšen je pre dve noći na aerodromu u Stokholmu, dok je pokušavao da se ukrca na let za Beograd.

foto: Printscreen/Youtube

Eriću, za kojim je crnogorska policija tragala od 28. septembra, lisice na ruke stavljene su 13. oktobra oko 20 sati.

Iz crnogorske policije juče su saopštili da je Erić uhapšen po međunarodnoj poternici koju je za njim raspisala kancelarija Interpola u Podgorici.

“On je pristupio na gore pomenuti aerodrom sa namerom da otputuje za Beograd, a gde je lišen slobode po međunarodnoj poternici naše države. On se potražuje od 28. septembra radi vođenja krivičnog postupka pred Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici zbog osnovane sumnje da je počinio krivična dela kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim delom teška krađa i krivično dela sprječavanje dokazivanja u saizvršilaštvu”, saopštili su iz Uprave policije.

foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

Objasnili su i da će tražiti izručenje Erića od Švedske:

“Sledi komunikacija između Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde Švedske pravosudnim kanalima radi izručenja ovog lica našim nadležnom organima”.

Erić i njegovi sugrađani Dejan Jovanović (31), Veljko Marković (32) i njegov stric Milan Marković (53) osumnjičeni su da su od kraja jula do 11. septembra kopali tunel iz suterena zgrade u podgoričkoj Njegoševoj ulici do depoa Višeg suda, a potom iz njega ukrali više komada oružja.

Policija je utvrdila da su Jovanović i Marković iz Crne Gore pobegli istog dana kada je otkriveno da je sudska prostorija obijena, a za Erića nisu imali precizne podatke kuda je i kako napustio državu.

foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

Utvrđeno je da je Jovanović, kada se domogao Bijelog Polja, u Srbiju pobjegao taksijem, a da su Markovići autobusom otišli u Foču. Za njima trojicom policija traga.

Danas saslušanje u sudu

Osim četvorke iz Loznice, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici za obijanje depoa Višeg suda osumnjičilo je i Podgoričanku Katarinu Baćović, Ivicu Piperovića, Nikolu Milačića i Predraga Mirotića. Tuzanin Marijan Vuljaj osumnjičen je da je Katarini Baćović pomagao da se krije i bježi od policije.

Mirotić je uhapšen 23. septembra, a Baćović, Piperović, Milačić i Vuljaj 12. oktobra.

Vuljaj i Baćović pred policijom su priznali krivicu i optužili ostatak krimi-ekipe.

Prema spisima iz istrage, Baćović je odmah nakon hapšenja ispričala šta je sve činila za grupu koja je kopala podzemni tunel i obila depo Višeg suda u Podgorici. Negirala je, međutim, da je znala čime se oni tada bave.

foto: Vlada Crne Gore

Navodno, rekla je i da je u sve to uvukao Milačić.

Nju policija i tužilac Marko Mugoša terete da je, koristeći falsifikovanu ličnu kartu, iznajmila stan u suterenu zgrade u Njegoševoj ulici broj 12, iz kog je mafija prokopala 30 metara dug tunel.

Vuljaj je inspektorima ispričao ono što mu je o obijanju depoa rekla njegova navodna emotivna partnerka, Katarina Baćović - da su Piperović i njegov šura Milačić organizovali provalu u sudsku prostoriju i krađu oružja iz predmeta koji se vode pred Višim sudom.

Priznao im je da joj je pomagao da se krije, iako je znao da policija i tužilaštvo tragaju za njom zbog sumnje da je počinila više krivičnih dela.

On je to rekao na saslušanju pred tužiteljkom Nađom Martinović, koja je saslušala četvoro uhapšenih u slučaju kopanja podzemnog tunela od zgrade u centru Podgorice do sudske prostorije sa dokazima.

Piperović je, međutim, negirao krivicu, tvrdeći da, osim svog šure, ne poznaje nikoga od osumnjičenih u tom predmetu.

I šuru, kaže, nije video poslednjih mesec dana.

Njima, ali i uhapšenoj Katarini Baćović, određeno je zadržavanje do 72 sata.

Prema nezvaničnim saznanjima, ODT Podgorica predložiće sudiji za istragu Osnovnog suda u Podgorici da im odredi pritvor. Planirano je da se o tom predlogu sudija izjasni danas, nakon saslušanja osumnjičenih.

Milačiću i Piperoviću na teret stavljaju krivično delo kriminalno udruživanje i tešku krađu, jer istražitelji, kako saopštavaju, veruju da su imali direktno zaduženje tokom kopanja tunela od suterena zgrade u Njegoševoj ulici broj 12 do depoa Višeg suda u Podgorici.

Marijanu Vuljaju na teret se stavlja krivično djelo - pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela, jer su u dosadašnjem dijelu istrage tužioci došli do podataka da je iznajmio Katarini Baćović stan u City kvartu, gdje se ona skrivala od 11. septembra kada je pronađen tajni prolaz u centru grada.

U istrazi obijanja prostorije u kojoj su čuvani sudski dokazi saslušana je i majka osumnjičene Baćović, Maja Baćović, inače upravnica sudske pisarnice, koja je negirala umešanost u tešku krađu.

foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

Provala u sudski depo primećena je 11. septembra, kada su nadležni najpre utvrdili da je neko “samo” ispreturao dokaze. Međutim, dok je još trajao uviđaj u obijenom depou i letimični popis dokaza u najvažnijim predmetima, otkriveno je da su lopovi u depo ušli podzemnim prolazom iz Njegoševe ulice broj 12...

Prvi krupni trag u tom slučaju, kombi koji su koristili osumnjičeni, policajci su pronašli 13. septembra.

Dan kasnije pronašli su i stan u podgoričkom naselju Zabjelo, gdje im je navodno bila baza.

Predrag Mirotić, za kojeg se sumnja da je vozio kopače tunela od Zabjela do centra grada, kada su odlazili da prave podzemni prolaz do depoa Višeg suda, uhapšen je 23. septembra i određen mu je pritvor do 30 dana.

