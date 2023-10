SMISLILI PAKLENI PLAN! RENT A KAR VOZILOM HTELI DA KRIJUMČARE LJUDE: Četvorica iza rešetaka!

Treće javno tužilastvo u Beogradu u saradnji sa PS Novi Beograd i Jedinicom za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata je u opsežnoj akciji suzbijanja ilegalnog krijumčarenja ljudi i robe uhapsilo 4 lica od kojih su tri državljanina Republike Albanije i to lica F. K. (23), K. L. (22) i E.H. (44) i A.F. (34) zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi u pokušaju u saivršilaštvu.

- Oni su osumnjičeni da su 13.oktobra nameravali da ilegalnim kanalima prebace na teritoriju Republike Mađarske dva lica koja su imala zabranu ulaska na teritoriju Evropske Unije - navodi se u saopštenju ovog tužilaštva i dodaje:

- To su planirali tako što su najpre iznajmili rent a car vozilo na teritoriji Novog Beograda koje je trebalo da bude korišćeno da se lica prevezu do državne granice sa Republikom Mađarskom koja lica bi zatim bila preuzeta od strane jednog od osumnjičenih koji je trebalo da ih preveze do Budimpešte.

Kako se dalje navodi, lica su saslušana pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilastva u Beogradu, nakon čega je javni tužilac stavio predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu za određivanje pritvora, koji predlog je od strane suda i prihvaćen.

U doku je preduzimanje daljih dokaznih radnji.

Kurir.rs / D.A.