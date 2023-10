"ZAMISLITE DA VAM DETE IZ GRADA VRATE U MRTVAČKOM SANDUKU" Porodica oplakuje ubijenog Filipa, poznanici u šoku: Lep i dobar momak

Istragom ubistva Filipa Zeljkovića, dvadesetjednogodišnjeg mladića iz Subotice, rukovodi Više javno tužilaštvo u Subotici, i kako se saznaje u toku je operativni rad, za počiniocima zločina se i dalje traga.

Naime, potvrđeno je da je "veći broj lica saslušan i da su u pitanju svedoci događaja u noći između 14. i 15. oktobra, pola sata posle ponoći u ulici Segedinski put, između Subotice i Palića".

- Preuzeti su snimci sa kamera i intenzivno se radi na otkrivanju identiteta i hapšenju napadača. VJT u Subotici rukovodi istragom – kažu u policiji.

Nije poznato o kojim snimcima je tačno reč, ali s obzirom da je svađa između dve grupe muškaraca započela na benzinskoj pumpi, koja se nalazi odmah do druge benzinske pumpe, i Filip je ubijen nedaleko odatle, najverovatnije da su ove pumpe pokrivene video nadzorom. Takođe, posle pumpi se nalazi semafor, raskrsnica i skretanje za poznati market u Subotici, i kako je rečeno, ubistvo se dogodilo upravo nedaleko od tog marketa, i tamo je i pucano na mladića iz drugog automobila.

Vrsni sportista i posvećen stariji brat

Filip je u trenutku ubistva bio sa mlađim bratom (18) u automobilu. Njih dvojica su najstarije i srednje dete roditelja koji su zanemeli od bola. Treće dete u porodici je devojčica. Mladića oplakuje veliki broj ljudi, rodbina, prijatelji, poznanici, vaterpolisti i članovi vaterpolo kluba u kom je dugo trenirao.

- Lep i dobar momak. Iz dobre porodice. Takav je moj utisak i delim ga sa velikim brojem ljudi. Bio je golman, pozivan i u reprezentaciju Srbije. Pre dve godine je prestao tu da trenira i prešao je na kratko u Šabac. Rekli su mi da je inače uvek bio uz brata. Zaista ne znam šta se dogodilo u subotu, ali se iskreno nadam da će svi koji su učestvovali u ovom zločinu biti što pre dovedeni pred sud i da će ih kazniti maksimalnom kaznom. Zamislite da vam dete izađe u grad, a onda vam ga vrate u mrtvačkom sanduku. Ne ponovilo se nikada nikom više - kaže poznanik ubijenog mladića.

Verbalni i fizički sukob prethodili ubistvu

O povodu ubistva se dosta špekuliše. Detalji nisu poznati, osim da je na benzinskoj pumpi došlo do verbalnog, a zatim i do fizičkog sukoba dve grupe muškaraca. Nakon odlaska sa pumpe iz jednog vozila je pucano na drugo i tada je smrtno pogođen Filip, a do njega je sedeo njegov mlađi brat.

Nakon što je konstatovana smrt, po nalogu VJT telo ubijenog mladića je poslato na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Novi Sad.

