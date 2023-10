"SNIMCI SIGURNOSNIH KAMERA OKTRIVAJU IDENTITET UBICA IZ SUBOTICE" Tužilaštvo došlo do ključnih dokaza u rasvetljavanju zločina

Dvadesetjednogodišnjak Filip Zeljković ubijen je u noći, subotu na nedelju, na Palićkom putu u Subotici, a kako Kurir nezvanično saznaje policija traga za dvojicom mladića iz ovog grada.

Veći broj svedoka je do sada saslušan i pušten, dok je policija, po nezvaničnim saznanjima, na tragu osobama koje su pucale i usmrtile mladića. Nove detalje gledaocima Kurir televizije donela je dopisnica Aleksandra Orlić.

Orlić je uz žaljenje ispričala da ne može da se razgovara o nezvaničnim informacijama, ali da osumnjičeni još nisu uhapšeni:

- Kada pominjemo osumnjičene i govorimo o nezvaničnim izvorima Kurira, saznali smo da se radi o mladićima koji su poznati subotičkoj policiji. Prema informacijama, oni su i ranije pravili razne probleme u gradu i bili su poznati po svojim krivičnim delima. Takođe, često su se pojavljivali naoružani.

- Čak se spekuliše da je jedan od njih već ranije osuđen za ubistvo i da je učestvovao u napadu u kojem je jedna osoba ubijena nožem. Takođe je zabeleženo da je kao maloletnik služio zatvorsku kaznu zbog tog zločina. Važno je napomenuti da su sve ove informacije nezvanične i još uvek nemamo zvanične podatke - rekla je Orlić.

Ono što je sigurno je da je Javno tužilaštvo u Subotici preuzelo ovaj slučaj.

- Znamo da je Više javno tužilaštvo u Subotici preuzelo ovaj slučaj i da su prikupljeni snimci sa sigurnosnih kamera, s obzirom na to da se sve odigralo u blizini dve benzinske pumpe i jednog velikog trgovinskog marketa u Subotici. Ovi snimci će verovatno biti ključni dokazni materijal koji će pomoći u istrazi - rekla je Orlić.

Zatim je sumirala događaj:

- Prema nezvaničnim informacijama, te noći, ubijeni mladić Filip bio je sa svojim 18-godišnjim bratom na jednoj benzinskoj pumpi u Subotici, gde su se prvo sukobili sa drugom grupom mladića verbalno, a zatim i fizički. Postoji priča u gradu da je ta grupa mladića provocirala mlađeg brata Filipa, a on je stao u njegovu zaštitu. Filip je bio poznat kao primeran mladić, sportista, vaterpolista koji je igrao za klub u Subotici i još jedan klub u Srbiji. Te noći je stao u zaštitu svog brata.

- Nakon fizičkog sukoba, oni su se vratili do benzinske pumpe, gde je, prema nezvaničnim informacijama, Filip primetio da mu je ispao mobilni telefon. Tada je došlo do dodatnog napetog trenutka. Kada su se vratili u svoj automobil, Filip je bio suvozač u vozilu koje je vozio njegov mlađi brat. U blizini semafora i velikog trgovinskog marketa u Subotici, došlo je do pucnjave na njihov automobil, pri čemu je Filip ubijen. Nadamo se da ćemo uskoro dobiti zvanične informacije i da će počinioci biti uhapšeni - ispričala je Orlić.

