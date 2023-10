OVO SU POSLEDNJE REČI SALETA MUTAVOG: Obratio se Belivuku, pa ušao u "audi"! Izrešetan na prvom semaforu sa 60 metaka

Aleksandar Stanković, zvani Sale Mutavi, ubijen je 13. oktobra 2016. godine, pre šest godina u Bačvanskoj ulici u Beogradu ispred jedne teretane. Ova surova likvidacija, kad je u Stankovića ubica sasuo gotovo 60 metaka, još uvek je zvanično nerasvetljena, a Kurir otkriva koje su bile njegove poslednje reči.

Prema rečima izvora Kurira, Stanković je sa Veljkom Belivukom, koji se trenutno nalazi u pritvoru kao vođa organizovane kriminalne grupe, i još par momaka bio u teretani kobne večeri i kad je krenuo kući, prema svom automobilu marke "audi" Belivuk ga je, navodno, upitao: "Šta ti je sa blindom"?

- Mnogo troši blinda brate! - rekao je, navodno, Stanković dok je odlazio do "audija" smrti.

Stanković je, da podsetimo, bio najbolji prijatelj Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, optuženog da je organizator tridesetočlane kriminalne grupe optužene za sedam ubistava, jedno silovanje, otmice, trgovinu drogom i oružjem i osumnjičene za još likvidacija u Crnoj Gori i u Turskoj.

U panciru, ne u blindi

Dvojica nepoznatih napadača, u momentu kad je u svom "audiju" usporio na semaforu, iskočila su ispred njega i ispalila oko 60 metaka iz "kalašnjikova“, a potom pobegla sa mesta zločina. On je, po svemu sudeći, pretpostavljao da bi mogao da bude meta napada, jer je, navodno, na sebi imao pancir koji ga nije sačuvao, jer su mu ubice pucale u glavu.

Iako je pretpostavio da mu je život ugrožen, a u svojoj garaži je imao blindirani automobil, Stanković je obukao pancir i "običnim" "audijem" se odvezao na trening. Kad je krenuo kuću ubice su ga sačekale na semaforu. Iako do danas nije otkriveno ko je ubio Stankovića sve informacije vode do "škaljarskog klana", suprotstavljenog onom kojem je Stanković, navodno, bio blizak, "kavačkom".

Rokovnik Stanković je, navodno, neposredno pre nego što je ubijen u svom rokovniku zapisao šta bi želeo da ostvari do kraja 2016. godine. - stan za Beku i mene - dizanje firme na noge - 500 hiljada evra da sakupim - slučaj/pasoš da rešim - da smršam na 100 kg - sat neki lep da uzmem - čelična, vojnička disciplina - Ako još možeš da dišeš ne radiš pravilno

U "škaljarce" je prstom upro i jedan svedok u postupku protiv grupe Veljka Belivuka, blizak Goranu Mihajloviću za čije je ubistvo ova grupa optužena, Aleksandar Nuždić.

- Nuždić je tada ispričao da je Mihajlovića poznavao iz detinjstva jer su iz istog kraja i da su bili nerazadvojni do njegovog nestanka. On je priznao i da je Mihajlović prodavao marihuanu, ali se najinteresantniji deo njegovog iskaza odnosi na to da je pokojni sam govorio da je "škaljarac", kao i da je bio obezbeđenje Stevana Stamatovića koji je ubijen u Atini u januaru 2020. - kaže izvor Kurira.

Ubica "škaljarac"?

Nuždić je tada otkrio i da je najboljeg Belivukovog prijatelja - Aleksandra Stankovića, ubio upravo Stamatović.

- Jednom prilikom sam išao sa Goranom na Kopaonik, da mu pravim društvo. Radili smo pratnju od Bubanj potoka, od naplatne rampe prva pumpa. Tu smo se našli sa dvojicom starijih momaka, koji su bili vozilom "citroen C3" crne boje, a mi smo išli "golfom 7" crvene boje. U jednom momentu sam pitao Gorana ko je ovo, on mi je odgovio "brate ovo su ti među najozbiljnijm momcima, ovaj jedan ti je ubio Saleta Mutavog". Ja kažem ko, kaže "onaj sa trakicom". Taj momak imao je dužu kosu i nosio je trakicu. Posle svega toga, posle par godina, sam ja prepoznao tog momka kog sam video. Onda kada je izašlo da je u Grčkoj ubijen Stamatović, e to je u stvari bio taj čovek - ispričao je u tužilaštvu ovaj svedok.

Dedović i Stamatović foto: Privatna arhiva

Sumnja se i da je likvidacija Stankovića naručena od strane tada jednog od vođa "škaljarskog klana", Jovana Vukotića koji je ubijen u septembu prošle godine u Istanbulu, kako i da su saučesnici bili plaćeni kokainom, a ne novcem.

Jovan Vukotić foto: Yeni Şafak

Pre Nuždićevog svedočena u kriminalnim krugovima se spekulisalo da je za likvidaciju bio zadužen Saša Vidović, član "škaljarskog klana". Priča da je Vidović umešan u Stankovićevo ubistvo. Vidović se, prema zvaničnoj verziji, obesio o kvaku 12. oktobra 2020. u zatvorskoj ćeliji, ali se pretpostavlja da na to nateran, budući da je nađen u klečećem položaju.

Nije robijao Stanković, koji je inače bio vođa huliganske grupe "Janjičari", je široj javnosti postao poznat posle napada dvojice njegovih prijatelja na direktora Partizana Miloša Vazuru, što su snimile sigurnosne kamere na stadionu u Humskoj 1. On je bio pravosnažno osuđen na pet i po godina zatvora zbog trgovine drogom, ali kaznu nije izdržao jer je više puta uspeo da odloži odlazak na robiju.

