ZOVU GA "SELO SMRTI" U SRBIJI! Meštani zabrinuti, mole za pomoć: Poslednja žrtva trogodišnja devojčica! CRNA HRONOLOGIJA

Malo banatsko mesto Melenci ponovo se pojavilo u stupcima crne hronike, i to zbog još jedne saobraćajne nesreće u kojoj je stradala trogodišnja devojčica.

Tragedija se dogodila u utorak uveče.

Prema prvim rezlutatima iz istrage, žena S.Ž. (33) pokušala je da izbegne psa na putu, izgubila kontrolu nad vozilom i sletela sa kolovoza. Na mestu nesreće lekari su mogli samo da konsatuju smrt deteta, dok je majka lakše povređena.

Nesrećna žena išla je iz Zrenjanina ka Melencima.

Meštani kažu da je bezbednost u saobraćaju u selu na zabrinjavajućem nivou, a posebno u večernjim satima kada vozači automobila i motocikala divljaju kroz selo, ali i van njega. Oni koji svaki dan putuju u Zrenjanin kažu da se osećaju kao da im je glava u torbi, jer vozači voze kao da imaju 9 života.

Apeluju na MUP da se postave češće kontrole i da se radarski kontroliše brzina. U poslednjih nekoliko meseci na ovoj opasnoj deonici, stradalo je više osoba, a nezgode su gotovo svakodnevne. Iako se radi o putu koji je kvalitetan i bez rupa, nesreće su česte jer vozači divlaju.

Iz mesne zajednice su rekli da u saradnji sa policijom često prave akcije i obuke za vozače, a policija je u poslednje vreme pojačala prisustvo. Sa druge strane meštani kažu da ne osećaju toliko prisustvo policije, i mišljenja su da bi češće radarske kontrole i presretači bar delimično rešili probleme.

Tragedije se nižu jedna za drugom, a poslednja je posebno potresla sve, jer se radi o detetu starom 3 godine.

- Put Zrenjanin - Melenci i Melenci - Kikinda je pravac i asfalt je relativno dobar, pa se zato svi zaleću, a zato i stradaju, o jurnjavi kroz selo ne želim ni da govorim, policija bi morala da poveća prisustvo - kaže jedan ogorčeni meštanin koji dodaje da više nije pitanje da li će se sledeća nesreća desiti, već kada će se desiti.

Crna hronologija

Prošle godine, 15. juna, odošlo je do teške nesreće u centru ovog mesta, kada je na automobil koji je bio zaustavljen na semaforu, brzinom od 150 na čas naleteo pijani mladić star 20 godina. U toj nesreći na mestu je nastradala ruska državljanka Alina K.S (34). Teško su povređene dve osobe, dok je jedna osoba lakše povređena.

17. septembra iste godine u nesreći koja se dogodila na putu Melenci - Kikinda život su izgubile dve osobe dok je jedna osoba teško povređena, tada je došlo do direktnog sudara dva motorna vozila, a vatrogasci su morali da seku automobile da dođu do stradalih. Mešani pamete i tragediju kada su u lančanom sudaru poginule dve osobe, a više njih je povređeno. Do nesreće je došlo kada je jedan od vozača izgubio kontrolu nad vozilom. Poginuo je bračni par iz Melenaca, Drago Đ. i Jelena Đ. koji su to jutro krenuli da posete ćerku u Novom Sadu.

Melenci pamte i tragediju kada je u prevrtanju automobila u decembru 2021. stradala Lejla D. (16) iz Bašaida, ona se nalazila kao putnik u BMW-u koji se kretao ogromnom brzinom, vozač je u jednom momentu izgubio kontrolu i sleteo da puta. Lejla je poginula na licu mesta. Nesreća se dogodila na putu Melenci-Kumane. U ovoj nesreći lakše i teže je povređeno još nekoliko osoba.

15. aprila ove godine poslepodne došlo je do teške saobraćajne nesreće u Melencima, automobil je naleteo na bicikl na kom se nalazila žena stara oko 60 godina. Ona je u teškom stanju i bez sveti prevezena u bolnicu, gde je nekoliko sati kasnije preminula.

13. septembra ove godine dogodio se stravičan lančani sudar u kojem su učestvovala četiri vozila, od toga tri teretna i automobil. Jedno lice je povređeno i zbrinuto u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice. Samo deset dana pre jučerašnje tragedije, a istom ovom putu došlo je do saobraćajne nesreće, kada se prevrnuo kamion sa prikolicom.

