"TELA SPALITE AUTOMOBILSKIM GUMAMA I SIPAJTE KISELINU!" Pretresena kuća "HEROJA" sa Cetinja, Kaluđerović i dalje u bekstvu

Crnogorska policija prošlog petka pretresla je kuću bliskih rođaka odbeglog Cetinjanina Nenada Kaluđerovića, koji se sumnjiči da je najpre “čistio” put članovima kavačkog klana dok su iz Spuža ka Kotoru prevozili otetog škaljarca Mila Radulovića, a potom učio jednog od vođa te kriminalne grupe, Slobodana Kašćelana, kako da se reši tela prethodno ubijenih Barana Damira Hodžića i Adisa Spahića.

Kako navodi Pobjeda, pripadnici policije su prošlog petka 13. oktobra navodn o bez naloga nadležnog suda u potrazi za Nenadom Kaluđerovićem pretresli kuće njegovih rođaka i tom prilikom povrijedili Predraga, Jovana i Žarka Kaluđerovića.

Podsetimo, da je Kaluđerović pomogao kavačkom klanu navodi se u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) podnetoj protiv 31 člana te kriminalne grupe, koju je prema tvrdnjama istražitelja formirao Radoje Zvicer.

odbegli nenad kaluđerović tereti se da je pomagao kavačkom klanu foto: printscreen Instagram pg_forass

- Advokati Stefan Jovanović i Draško Đukanović su zbog ovakvog postupanja policije prema članovima porodice Kaluđerović najavili krivične prijave nadležnom tužilaštvu. Sa druge strane, policija je pred Sudom za prekršaje u Podgorici inicirala postupak protiv Predraga i Jovana Kaluđerovića zbog navodno počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru - piše Pobjeda i dodaje:

- Tom prilikom je bez ikakvog zakonskog razloga primenjena sila u odnosu na naše branjenike. Ovakvo postupanje dela policije nije novina kada je porodica Kaluđerović u pitanju. Zapravo ovo je potvrda da su članovi porodice Kaluđerović izloženi bezrazložnoj, a čini se i ciljanoj represiji, od strane pripadnika organa reda - tvrde advokati Jovanović i Đukanović.

Oni ističu da je tokom policijskog pretresa, Žarko Kaluđerović zadobio telesne povrede, o kojima, kako kažu advokati, svedoči i medicinska dokumentacija, zbog čega će i protiv određenih pripadnika policije nadležnom tužilastvu biti podnijeta krivična prijava.

kaluđerović se tereti da je radio po nalogu kvrha kavačkog klana, a pomogao belivuku i ekipi za ubistvo u spužu 2020. foto: Zorana Jevtić, printscreen Instagram pg_forass, Privatna Arhiva

Napominju da je opšte poznata činjenica da se protiv Nenada Kaluđerovića vodi postupak pred Višim sudom u Podgorici, makar putem sredstava javnog informisanja, budući da, kako kažu, odbrana sva saznanja o optužnom aktu i činjeničnim navodima crpi iz medijskih napisa umjesto iz suda, jer optužni akt odbrani nije ni uručen.

- Potpuno je razumljivo da se u odnosu na Nenada Kaluđerovića, za kojeg uprkos medijskim napisima, a po slovu zakona vazi prezumpcija nevinosti sve dok se drugačije ne utvrdi odlukom suda, preduzimaju službene radnje iz nadležnosti organa koji postupaju, ali je neprihvatljivo da iz tog razloga ostali članovi porodice Kaluđerović budu izloženi protivzakonitim i zlonamjernim postupanjima koja očigledno imaju za cilj da se u javnosti na silu stvara narativ da su isti skloni vršenju krivičnih djela - zaključili su Jovanović i Đukanović.

Pa da podsetimo, škaljarac Damir Hodžić i njegov zet Spahić, koji nije imao kriminalni dosije, ubijeni su 14. oktobra 2020. godine u Spužu. Radulović je tog dana otet, a likvidiran je nakon dvomesečnog zlostavljanja i iznuđivanja informacija o škaljarcima. Specijalni tužioci došli su do dokaza da je Kašćelan istog dana kada su dvojica Barana ubijena, a treći otet, preko kriptovane Skaj aplikacije o tome obavestio Kaluđerovića.

belivuk, mile kapetan koji je otet tog 14. oktobra 2020. i ubijeni škaljarac damir hodžić foto: Zorana Jevtić, MUP RS

Prema navodima optužnice, Kašćelan je rekao Kaluđeroviću da će otetog škaljarca u popodnevnim časovima dovesti u unapred pripremljenu kuću u Kotoru.

- Gde će od njega pretnjom biti iznuđivane informacije o njegovoj kriminalnoj organizaciji, a nakon toga i na svirep način, iz bezobzirne osvete i niskih pobuda - netrpeljivosti i mržnje prema njegovoj kriminalnoj organizaciji biti lišen života - navodi se.

Nakon toga, piše u optužnici, Kaluđerović je preuzeo svoj deo zadatka u tom kriminalnom poslu, pa je "upravljajući vozilom marke ‘pasat’, okrivljenima Belivuk Veljku i Miljković Marku čistio put preko Podgorice i Cetinja do 19. krivine lokalnog puta koji vodi od Cetinja preko mesta Njeguši do Kotora, i tako okrivljenima Belivuk Veljku i Miljković Marku omogućavao da na tim putnim pravcima izbegnu policijske patrole, sa kojeg mesta su praćenje vozila ‘audi Q7’ okrivljenih Belivuk Veljka i Miljković Marka, u kojem su prevozili otetog oštećenog Radulović Mileta, preuzeli okrivljeni Kašćelan Slobodan i Vučković Vladimir, koji su ih dopratili do kuće sa apartmanima okrivljenog Perović Davora, u mesto Sutvara”.

marko miljković i veljko belivuk foto: Nenead Kostić, Zorana Jevtić, Dado Đilas

- Okrivljeni Kaluđerović Nenad preko kriptovane aplikacije SKY ECC savetovao (je) okrivljenom Kašćelan Slobodanu da se tela ubijenih Hodžić Damira i Spahić Adisa spale automobilskim gumama i radi uklanjanja bioloških tragova sipaju kiselina i dimer u unutrašnjost njihovog vozila, kojim su došli na navodni sastanak i kojim vozilom su njihova krvava tela prevezena nakon ubistva - piše u optužnici.

Tužioci tvrde da je jedan od Kaluđerovićevih zadataka bio i da uništi automobil korišćen u tom zločinu.

- Po nalogu okrivljenih Kašćelan Slobodana i Vujotić Milana, dana 19. oktobra 2020. godine u selu Ulići, Opština Cetinje, preuzeo je vozilo marke ‘Fiat Idea’ bele boje, registarskih oznaka BD-AT858, koje je korišćeno za izvršenje ubistva oštećenih Hodžić Damira i Spahić Adisa, i otmicu oštećenih Radulović Mileta u Spužu, koje vozilo su prethodno iz Podgorice dovezli i u mestu Milići ostavili okrivljeni Paunović Aleksandar i Kraljević Stevan, a zatim vozilo odvezao u limarsku radionicu P. V. u naselju Bajice u Cetinju, gde je u cilju prikrivanja tragova krivičnih dela vozilo isečeno na delove - piše u optužnici SDT-a.

kaluđerović i borilović foto: EPA/ Boris Pejović, Printscreen

Takođe, Kaluđerović se prvi put u javnosti pojavio kao "heroj" sa Cetinja jer je navodno 12. avgusta prošle godine kada je pomahnitali Vuk Borilović (35) počinio nezapamćen masakr u novijoj istoriji Crne Gore, gde je pobio njih deset, među kojima i dvoje dece, dok je njih šestoro ranio, zajedno sa policijom pucao na osumnjičenog. Kaluđerović se nakon toga nekoliko dana skrivao, a potom je saslušan i pušten. Tadašnja istraga je utvrdila da je tog dana smrtonosi hitac u pravcu Borilovića ispalio pripadnik cetinjske policije. Šok je usledio samo nekoliko meseci kasnije kada je policija počela da traga za njim zbog pomaganja kavačkom klanu.

