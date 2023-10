"JETRA MU JE ZGUŽVANA KAO SUNĐER" Poznato stanje radnika (22) nakon nesreće u fabrici u Obrenovcu: Šanse da preživi su MINIMALNE

U fabrici u Obrenovcu preksinoć oko dva sata pokle ponoći došlo je do nesreće u proizvodnom pogonu kada je jedan radnik poginuo, a drugi je teško povređen. Darko L. (22) i dalje je u kritičnom stanju, a imao je tešku operaciju koja je trajala sedam sati.

Naime, do nesreće je došlo kada je tokom rada na mašini "Tocilo" došlo do pucanja kamena i povređena su dvojica radnika. G. C. (43) je preminuo u Domu zdravlja u Obrenovcu, dok se za Darkov život i lekari i dalje bore. Kako je potvrđeno, mladić je u teškom zdravstvenom stanju.

- Njegovo stanje je jako kritično. Jetra mu je 90 odsto uništena. Danas je imao tešku operaciju, skidali su tampone sa jetre. Ona je zgužvana kao sunđer, pa što se primi, primi se, i čekaju da prestane krvarenje. Nema ušivanja. Ona mora da zaceli sama - kažu iz Darkove porodice.

Kako dodaju, šanse su minimalne da oporavak prođe kako treba ili da uopšte preživi, a Darko se, pošto ne sme da se pomera, nalazi u veštačkoj komi.

- Doktor koji ga je operisao je vrhunski stručnjak. Na televiziji je rekao da težu operaciju nje imao ni video tokom cele svoje karijere. Operacija je trajala sedam sati. Posle dva do dva i po sata pacijenti obično umru na operacionom stolu. To je neki maksimum koji organizam može da izdrži jer je jetra regulator temperature i svega. On kao da je klinički mrtav. Aparati mu održavaju rad mozga, srca i pluća. To je kao kad ode jedan deo na motoru, ostatak ne može da radi. Tako i ovde organizam ne može da funkcioniše - kaže član porodice.

