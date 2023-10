JEDAN OD BRAĆE PREBAČEN U BEOGRAD NA NEUROHIRURGIJU: Pucnjavi u centru Užica prethodila krvava tuča, poznato stanje RANJENIH

U Užicu je juče u periodu oko 13 sati izbila pucnjava u kojoj su tri osobe zadobile povrede. Kako Kurir saznaje, pucnjavi je prethodio fizički obračun, u kom su glavni akteri zadobili povrede.

Naime, zbog teških povreda glave zadobijenih u jučerašnjoj tuči, jedan od braće noćas je upućen u Beograd na neurohirugiju.

U užičku bolnicu juče su primljene tri osobe, od kojih je F.Ž. zbog povrede od metka hospitalizovan na odeljenju ortopedije, dok su A.L. i M.L. zbog povreda glava u tuči smeštena na odeljenje neurohirurgije.

Jedan od njih dvojice je prebačen noćas u Beograd. To nam je potvrdio i direktor užičke bolnice dr Dragan Damjanović, i naveo da su dvojica koja su ostala u užičkoj bolnici stabilno.

Seo krvav na motor i od vozača tražio da ga vozi

Još nisu poznati detalji pucnjave, ali je poznato da je prvo bila tuča, a onda je došlo do pucnjave. Prema jednoj verziji događaja došlo je do tuče na ulici, odmah pored stepenica koje vode dvadeset do trideset metara do osnovne škole. Tu su bili automobili džip i mercedes. Pretpostavlja se da su posle tuče u kojoj su učestvovala braća iz Užica, oni ostali da leže na asfaltu, dok je na treću osobu iz Užica pucano iz mercedesa.

- On je bežeći krvav seo na motocikl koji je tuda prolazio i od vozača tražio da ga vozi. Nakon dvadesetak metara skočio je sa motocikla i odmah seo na zadnje sedište policijskog automobila koji je bio u koloni. Odmah je došla hitna pomoć i povređene prevezla u bolnicu, dok su automobili pobegli – saznajemo od izvora bliskog istrazi.

foto: Kurir/Z.G.

Na licu mesta se mogao videti veliki broj policajaca, među kojima i oni sa dugim cevima, kao i viši tužilac. Krvavi tragovi na ulici su ukazivali na žestinu sukoba, a i policijsko vozilo u koje je seo ranjeni. Zadnja vrata su krvava, a iz vozila sa zadnjeg sedišta viri jakna. Celo područje Aleksića mosta, gde se pored osnovne škole nalaze privatni i gradski vrtić, kao i supermarket, i niz drugih lokala, bilo je blokirano policijom. Svi prolaznici koji su se tu zatekli u vreme pucnjave bili su u panici.