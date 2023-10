TUGA! PREMINUO MLADIĆ (22) NAKON NESREĆE U FABRICI U OBRENOVCU: Lekari su mu se herojski borili za život, ali uzalud

Darko L. (22) koji je povređen u fabrici u Obrenovcu 18. oktobra izgubio je bitku za život.

Naime oko dva sata posle ponoći 18. oktobra došlo je do nesreće u proizvodnom pogonu kada je jedan radnik poginuo, a Darko je bio u kritičnom stanju i lekari su mu se herojski borili za život. Ipak, mladić nije izdržao, preminuo je sinoć.

Do nesreće je došlo kada je tokom rada na mašini "Tocilo" došlo do pucanja kamena i povređena su dvojica radnika. G. C. (43) je preminuo u Domu zdravlja u Obrenovcu.

Darko se borio za život. Njegova porodica se nadala da će uspeti da pobedi.

- On je dete, ima 22 godine. Ima dete od dve godine - pričao je kroz suze član Darkove porodice.

Podsetimo, istraga nesreće je u toku, a iz kompanije u kojoj se dogodila rekli su da se takva nesreća dosad nije dogodila u drugim zemljama.

- Na rasvetljavanju ovog slučaja su uključene sve nadležne institucije, a kompanija će učiniti sve da se okolnosti pod kojima se ovaj slučaj desio detaljno ispitaju kako se ovako nešto ne bi ponovilo - naveli su iz kompanije.

