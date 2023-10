"PROŠLI SU PORED KREVETA, TELO PRVO NISU NI PRIMETILI" Užas na Paliluli: Komšije otkrile JEZIVE DETALJE o sestrama bliznakinjama

Telo Jasne Ž. (62), u poodmakloj fazi raspadanja, pronađeno je u četvrtak uveče oko 22 sata, u stanu u beogradskom naselju Palilula. Nesretna žena živela je sa sestrom bliznakinjom V.Ž. koja je, prema rečima komšija, sve vreme boravila u stanu. Kako navode stanari ove zgrade, policija isprva nije uočila Jasnino telo na krevetu zbog katastrofalnog stanja u kome se nalazilo.

Jedna žena, koja ih se seća kao malih devojčica kada su se doselile, kaže:

- Roditelji su im bili mašinski inženjeri, doselili su se tu iz okoline Čačka ili Užica. Rano su preminuli, a njih dve se nikada nisu udavale. Jasna je bila arhitekta, a V.Ž. doktorka. Međutim, obe su imale psihičke probleme. V.Ž. je van medicinske kontrole i ne uzima terapiju duži niz godina, dok je Jasna imala opsesivno-kompulzivni poremećaj i bila je slabije pokretna".

Kako navodi, sestre nisu imale nikakva primanja, odnosno nisu bile zaposlene.

„V.Ž. je do pre godinu dana radila kao lekar u Domu zdravlja u okolini Zemuna. Poslednja dva, tri meseca im je bila isključena struja. V.Ž. je non-stop vikala i napadala Jasnu, godinama se čuje strašna buka iz njihovog stana, svađaju se. V.Ž. svako jutro oko 5, 6 sati izađe na terasu i viče", navodi ova žena za Novu.

Jedan od komšija iz zgrade dodaje i da nije očekivano ovo što su doživeli, tragično je, ali nije ih, nažalost, ni iznenadilo. Dodaje da se V.Ž. u poslednje vreme čudno ponašala.

"Svako jutro sedne u automobil, koji je inače neregistrovan duži niz godina, što smo prijavljivali, i do kasnih večernjih sati je nema. Pretpostavljamo da je tu i spavala. To nam je dodatno podgrejalo sumnje da nešto nije kako treba. Policija je danima dolazila, ali im tužilac nije dozvoljavao da uđu do 19. oktobra kada su dobili dozvolu, ušli i zatekli jezivu scenu“, kaže on.

Komšije navode da su načuli u razgovoru istražnih organa da telo uopšte nisu ni uočili.

"Oni su valjda prošli pored tog kreveta na kome je Jasna ležala pokrivena ćebetom i nisu je primetili. Kažu da je toliko bila mršava da je skoro bila ravna sa krevetom. Načuli smo da su komentarisali da ima više od mesec dana kako nije živa", kaže uznemireni čovek.

Komšija ističe da od tog dana nema ni traga od V.Ž, sestre preminule Jasne.

"Ona je tog jutra otišla, a kada je policija došla uveče oko 22 časa, pretpostavljamo da je videla da se nešto dešava i nije se pojavila. Znamo da nema gde da ode, nemaju rođake, i da bi morala da dođe. Oni su samo tako traljavo zapečatili stan, na kome su inače bila obijena vrata. V.Ž. je, pretpostavljamo, došla u toku noći jer ujutru kada smo ustali videli smo da su vrata širom otvorena, a da je pečat skinut. Prijavili smo im opet, nakon čega su zapečatili stan katancima", kaže on.

Jedan od komšija navodi da je stupio u kontakt sa koleginicom pokojne žene, koja mu je tada rekla da se poslednji put čula sa njom tokom leta, kada joj se Jasna požalila.

"Rekla joj je da se plaši sestre, da jako slabo jede i da je malaksala", kaže ovaj komšija i dodaje da veruje da je Jasna preminula od nemaštine i nebrige.

"Mi smo pitali policiju, ali rekli su nam da ne mogu da tvrde ništa bez obdukcije. Ima zabrinutosti među komšijama jer je V.Ž. na slobodi zbog njenog psihičkog stanja. Ona treba da se medicinski zbrine iako je jako inteligentna i kooperativna", zaključuju komšije.

Inače, prema nezvaničnim saznanjima, policija je raspisala potragu za V. Ž. kako bi im objasnila šta se dogodilo u stanu u kome je zatečeno telo njene sestre.

(Kurir.rs/Nova)