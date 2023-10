"PIJANI VOZAČ UDARIO JE MOG SINA NA BOŽIĆ I PREPOLOVIO GA NAPOLA!" Jezive reči Ivanove majke: "Očekujem pravdu i adekvatnu kaznu"

Svaki dan viđamo ubicu mog deteta, bahati se, pije i skače po stolovima u kafani! Mrtav pijan je udario u mog sina, koji je popravljao kola ispred kuće, i presekao ga napola...

Ovim potresnim rečima za Kurir počinje svoju tužnu ispovest Slađana Jovičin, majka Ivana Jovičina (28) iz Alibunara koji je na božićno jutro 2021. poginuo dok je pokušavao da popravi kola nakon što se vratio iz izlaska. Naime, tog 7. januara 2021. na njega je automobilom BMW naleteo osumnjičeni mladić Robert Gerga, koji je bio u alkoholisanom stanju.

Išao u badnjak

- Tog jutra Ivan je išao u badnjak, da bi kasnije legao da se odmori, a imao je i želju da mu spremim nešto da jede, jer nije voleo posnu hranu. Kada se probudio, sa suprugom je otišao do grada dok smo im mi čuvali decu. Ubrzo se vratila Ivanova supruga, ali ne i on - kaže plačnim glasom Slađana, pa nastavlja:

- Tada mi je rekla da ih je bilo previše u kolima i da iz tog razloga nisu mogli da se vrate zajedno. Došao je i Ivan i zatražio flašu kako bi sipao vodu u kola jer su mu se pokvarila.

Kako je dalje objasnila naša sagovornica, njen sin je želeo da kola parkira u dvorište, ali nije uspeo, jer nisu htela da upale.

- Usput mi je rekao da mu postavim pečenje da jede jer je gladan. Ušla sam u kuću, a onda sam čula krik i jauke: "Ivane, otvori oči!" Scena je bila jeziva... Ubica, koji je imao 3,3 promila alkohola u krvi, vozio je preko 180 kilometara na čas i udario je u Ivana, koji je stajao pored kola - kaže ona i dodaje:

- Od siline udarca prepolovio ga je napola! Osakatio, noge su mu bile na jednoj strani, a ostatak tela pored pokvarenih kola. Moj suprug ga je držao u naručju, a preminuo je posle 10 minuta u kolima Hitne pomoći.

Nije mu pomogao

Prema njenim rečima, mladić koji je udario njenog sina nije priskočio u pomoć nakon nesreće.

- Njih dvojica su u zajedničkom društvu išli po badnjak to jutro, a on nakon nesreće nije mogao ni da stoji na nogama. Bio je pijan i drogiran, iako mu nije rađen test na nedozvoljene supstance. Strašno je i to što je on samo 48 sati proveo iza rešetaka i dosad se apsolutno ništa nije desilo - kaže Slađana i dodaje da postupak vodi Viši sud u Pančevu, a osumnjičeni se pravda da je lud i donosi svoje psihijatrijske nalaze.

- Čuli smo da se hvalio kako neće nikad ni robijati za nesreću. I dalje pijan vozi kola, provodi se, a mog sina više nema. Ivanova deca su uskraćena za očinsku ljubav i nikad više neće imati priliku da vide tatu.

Nema radosti

Tog dana za celu porodicu Jovičin iz vojvođanskog mesta svet je stao. - Svaki Božić mi je crn, nema radosti za nas. Tog dana sam izgubila dete koje je bilo vredno, radno, pošteno, osnovao je svoju porodicu i sve je bilo dobro do tog kobnog trenutka, kada je sve stalo - kaže Slađana.

Ne odustaje Želimo istinu Majka Slađana kaže za Kurir da ona i dalje samo čeka pravdu. - Dosad smo strpljivo čekali da se nešto desi, ali bojimo se da će slučaj našeg deteta, koje je na tako brutalan način stradalo, ostati nerešen. Ništa ne tražimo od osumnjičenog, čak ga i izbegavamo, iako živimo u istom mestu. Trudimo se da nam ne bude u vidokrugu, ali želimo istinu i pravdu, da se adekvatno kazni - kaže u jednom dahu ona i dodaje da neće odustati od borbe.

