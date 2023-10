PRVE SLIKE SAOBRAĆAJKE DOKTORA NESTOROVIĆA: Na Autokomandi se sudario sa tramvajem

Na Autokomandi danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je jedan od učesnika bio doktor Branimir Nestorović.

Saobraćajka se dogodila nedaleko od Trga oslobođenja.

Kako navode očevici, Branimir Nestorović bio je u automobilu koji se sudario sa tramvajem.

Prema objavljenim fotografijama, doktor Nestorović stoji pored slupanog automobila bez povreda.

Nestorović je za Kurir rekao "da je on dobro i da je u pitanju samo klasično beogradsko čukanje".

- Živ sam i zdrav, nije mi ništa, samo je došlo do klasičnog beogradskog čukanje gde mi je prilikom udara razbijen far, ali su kola u voznom stanju - objašnjava doktor i dodaje "da nije imao lepu preglednost od autobusa i da je iz toga razloga došlo do čukanja sa tramvajem."

- Nudili su mi ljudi na licu mesta i šećer i vodu, ali dobro sam. Nema razloga za zabrinutost.

