"DA LI JE VAŠ BRAT BIO PRIPADNIK "PRINCIPA"?! Burno na suđenju za ubistvo u Krnjači: "Nisam primio terapiju, ne mogu da svedočim!"

U Višem sudu u Beogradu danas je održano suđenje Vladimiru A. (32) zbog sumnje da je pre godinu dana ubio Nemanju Savića (27) u beogradskom naselju Krnjača.

Na današnjem ročištu okrivljeni Vladimir A. je trebalo da iznese odbranu, ali je on naveo "da se jako loše oseća i da psihički nije dobro jer nije primio jutarnju terapiju." Pa da podsetimo, ubistvo se dogodilo 15. oktobra 2022. u Krnjači nakon kraće svađe.

- Nisam kriv za ovo ubistvo i za nošenje oružja. Nisam spreman da iznosim odbranu jer se osećam jako loše i nisam primio jutarnju terapiju - naveo je okrivljeni na početku suđenja.

hapšenje osumnjičenog vladimira a. foto: Ana Paunković

Nakon njegovog kratkog izjašnjenja za govornicu je izašla Nataša J. sestra ubijenog Nemanje Savića, koja je detaljno opisala svoja saznanja o kobnom danu, kao i o navodnom sukobu između okrivljenog i žrtve.

- Živeli smo u strahu dve nedelje pre ubistva mog brata. Nisam bila prisutna u trenutku ubistva, ali sam od Nemanjinih prijatelja čula šta se sve desilo. Sukob između mog brata i okrivljenog Vladimira datira nekih dve do tri nedelje pre ubistva, i to jer je moj brat parkirao kola ispred njegove radionice - rekla je Nataša J. i dodala da je Nemanja tada došao u posetu svom drugu koji ima takođe radionicu, pored okrivljenog i "da nije imao gde da se parkira, pa je iz tog razloga stao na njihov deo placa".

ubijeni nemanja savić sa desne strane foto: Ana Paunković, Drustvene Mreže

- Vladimirov otac je tada opomenuo Nemanju da ne sme tu da parkira, a moj brat je pokušao lepo to da reši. Međutim, kada je opet došao u posetu prijatelju nije imao gde da parkira, pa je kolima stao na isto mesto. Tada mu je Vladimirov otac rekao da će zvati sina i da će ga prebiti.

Kako je dalje navela, od tada su živeli u svakodnevnom strahu jer je tada Nemanja pretučen.

- Vladimir ga je pretukao imao je fakturu lobanje i slomljeno rebro, posedujemo i dokumentaciju, a iz straha nismo prijavili napad. Tada je rekao meni i sestri da se primirimo i čuvamo, a on se odselio iz porodičnog doma i otišao u podstanare na Karaburmu - kaže ona i dodaje:

- Kretala sam se samo na mestima koja su pokrivena kamerama, eto tako smo živeli... Od tog trenutka smo dobijale indirektne pretnje od strane okrivljenog.

policija na uviđaju u krnjači foto: Ana Paunković

Ona je detaljno opsala kobni dan, gde je navela da je Nemanja belim "fijat puntom" odvezao devojku na posao, a zatim sa prijateljem Lukom K. otišao nešto da jede, a zatim je trebalo da hranu odnese i devojci.

- Cela radnja se dešava u našam naselju gde živimo i mi i okrivljeni, mi smo prinuđeni da prolazimo njegovom uliciom, tako je bio i moj brat tog dana. Sreli su se kolima u Vladimirovoj ulici i prvo su se sudarili, a Vladimir mu je tada kroz prozor rekao: "Idem sad kući po pištolj i sad ću da te ubijem". Vladimir je okrenuo kola i počeo da prati mog brata, koji je zvao druga i rekao mu: "Prati me i hoće da me ubije!" - navela je sestra ubijenog i dodala da ne zna odakle njenom bratu oružje, kao i da nije upućena u to da li je žrtva pucao u okrivljenog.

Nakon njenog svedočenja okrivljeni je imao pitanje za nju, a nakon toga je usledila njena burna reakcija.

- Žao mi je zbog nemilog događaja, nisam agresivan tip. Samo sam želeo da pitam svedoka da li je njen ubijeni brat pripadao navijačkoj grupi "Principi"? - upitao je okrivljeni, što je ona negirala.

Dvugi svedok bila je bivša partnerka okrivljenog Milica M. koja je ispričala da je kobnog dana bila u kolima neposredno pre zločina.

- Vladimir i ja smo tog dana krenuli u apoteku, a onda smo se na 200 metara od kuće na semaforu susreli sa ubijenim kog ne poznajem. Nakon čukanja, Vladimri mi je rekao "da zbog svoje bezbednosti izađem napolje, da on ide do kuće da proveri nešto i da ga čekam". Pozvala sam policiju, ali i Vladimirovog oca - rekla je ona i dodala:

policija traži pištolj koji je okrivljeni bacio u kanal pored puta foto: Ana Paunković

- Vladimirov otac i ja smo se vozali obližnjim ulicama i tada sam videla kako sam iscepane majice ulazi u policijski auto i da je jako uznemiren i uspaničen. Takođe, od nekih žena sam čula da je ubijen neki mladić.

Kako je dalje navela, oni su takođe bili uplašeni za svoju bezbednost jer im je u tom periodu zapaljen automobil i magacin.

- Ispred kuće u kojoj smo svi porodično živeli zapaljen nam je magacin i automobil koji je vozio Vladimir. To je sve prijavljeno policiji, a priložili smo i snimke sa video nadzora. Takođe, beli "punto" koji je vozio ubijeni neposredno pre ubistva kružio našom ulicom u jedan, dva sata ujutru i zaustavio bi se kod naše kuće, a onda produžio i to smo prijavili - navela je ona.

- Vladimir se zadnjih pet godina leči i ima psihijatrijsku terapiju. U tom periodu je bio jako uznemiren nakon paljenja magacina i auta. Danima je ležao u krevetu, gde je ponavljao i mislio da će umreti.

Sledeće ročište zakazano je za 5. decembar gde se očekuje da će ostali svedoci, kojih ima devet isvedočiti.

(Kurir.rs - B. T.)