TROJAC IZ NIŠA PROVALIO U KUĆU, PA VLASNIKU "ODRAO KOŽU S LEĐA": Izašli teži za 35.000 evra, ali policija im brzo ušla u trag

Policija u Nišu je uhapsila lopove koji su iz jedne kuće ukrali u novcu i nakitu oko 35.000 evra. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, uhapšeni su M. S. (22) i R. D. (25) iz Aleksinca, zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa. Takođe, policija je uhapsila i S. Z. (20) iz Aleksinca jer je ovoj dvojici pomogao u pljački. - M. S. i R. D. se sumnjiče da su, 7. oktobra u Aleksincu, provalili u kuću četrdesetjednogodišnjeg muškarca i ukrali oko 30.000 evra i zlatni nakit čija se vrednost procenjuje na oko 5.000 evra, dok im je S. Z., kako se sumnja, pomogao u izvršenju ovog krivičnog dela, saopštila je policija u Nišu. Policija je pronašla deo novca i zlatni nakit koji je vraćen vlasniku. M. S. i R. D. je određeno zadržavanje do 48 sati i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu, a nakon saslušanja sudija im je odredio pritvor do 30 dana. S. Z. je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu. Kurir.rs/M.S.

