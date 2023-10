OVO JE OSUMNJIČENI ZA UBISTVO TRI MIGRANTA KOD HORGOŠA! Policija ga bacila na kolena, odmah ga uhapsili (FOTO)

Tri migranta ubijena su u međusobnom vatrenom obračunu koji se dogodio juče rano ujutru kod Horgoša, nedaleko od državne granice.

Kako smo pisali, sukobile su se dve grupe migranata iz Avganistana. Do pucnjave je došlo u napuštenim objektima nekadašnjeg poljoprivrednog dobra AD "Bačka":

U opsežnoj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi u Horgošu su uhapšena četvorica državljana Avganistana i dvojica državljana Turske zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

foto: Privatna Arhiva

U kikindskoj policiji kažu da su problemi sa migrantima naujučestaliji u Horgošu i Martonošu i da na suzbijanju krijumčara, ali i krivičnih dela koje počine migranti rade gotovo svakodnevno.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao šta će uraditi država ako se taj problem ne reši u skorije vreme zbog zabrinutosti građana u tom delu zemlje.

- To su njihovi međusobni obračuni, ali da budem sasvim otvoren - nije prvi put da sam pričao sa ministrom unutrašnjih poslova. Imam poverenje u srpsku policiju i srpske policajce, ali rekao sam ministru Gašiću 'Ili ćete da uradite stvari koje morate da uradite, ili ćete mi reći da niste to u stanju i skloniti se, uvešću vojsku, to ćemo da raščistimo, pohapsimo i smestimo iza rešetaka dok ste rekli keks u roku od 24 sata, sve - rekao je Vučić.

