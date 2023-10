ODBEGLI POLICIJSKI FUNKCIONER ORGANIZOVAO ŠVERC KOKAINA U TURSKOJ: Otkriveno za šta se sve tereti Ljubo Milović! VIDEO

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) Crne Gore tvrdi u optužnici dostavljenoj Višem sudu u Podgorici da je odbegli policijski funkcioner i bivši službenik Uprave policije Crne Gore.Ljubo Milović organizovao prebacivanje kokaina iz Ekvadora do luke Mersin u Turskoj, o čemu svedoče poruke presretnute preko Sky ECC aplikacije.

U pitanju je zaplena skoro 48 kilograma kokaina, koji su turski policajci 4. aprila 2020. godine otkrili u luci Mersin. SDT je za organizovani kriminal nedavno optužilo Milovića, okrivljenog vođu "kavačkog klana" Radoja Zvicera i još 19 osoba, piše rtcg portal. Prema optužnici, u koju je i portal Dan imao uvid, Milović je angažovao zasad nepoznata lica da iz kontejnera, dok je u luci Mersin, izvade opojnu drogu kokain, kako bi je prodali, u čemu su otkriveni 4. aprila 2020. godine od policijskih službenika Turske.

To proizilazi iz grupne komunikacije na Sky ECC kriptovanoj aplikaciji između okrivljenog Ljuba Milovića i lica koja su na kriptovanoj aplikaciji koristila pinove 3AEFBA, HND5UI i 2C60CC i otvorenih izvora, odnosno vesti sa nekih turskih portala.

- Naime, iz grupne komunikacije na Sky ECC između okrivljenog Ljuba Milovića i lica koja su na kriptovanoj aplikaciji koristila pinove 3AEFBA, HND5UI i 2C60CC proizilazi da su u martu 2020.godine, za sada nepoznata lica, na podruju Ekvadora, postupajući po naredbama Milovića utovarila 40 paketa, u kojima se nalazilo 47,800 kg opojne droge kokain, a koja je bila vlasništvo Milovića i lica koja su na kriptovanoj aplikaciji koristila pinove 3AEFBA, HNDSUI i 2C60CC. Dalje, iz iste komunikacije proizilazi da je kontejner iz Ekvadora brodom ‘Maersk Launceston‘ došao u luku Mersin, u Tursku dana 3. aprila 2020. godine- piše u optužnici.

Navodi se da je Milović angažovao određena lica da organizuju istovar te droge radi dalje prodaje, ali da su dan kasnije, 4. aprila 2020. godine, uhapšeni a droga nađena. O tome, navodi se, svedoče i otvoreni izvori, odnosno izveštaji turskih medija.

Terete ga i za pranje novca

- U periodu od 21.09.2020.godine do 25.09.2020.godine, iz Kraljevine Holandije do Republike Srbije, do Beograda, okrivljeni Ljubo Milović, kao državljanin Crne Gore, i lica koja su na kriptovanoj aplikaciji „SKY ECC" koristila pinove ..., izvršili su prenos novca u iznosu od 1.000.000 eura sa znanjem da je pribavljen kriminalnom djelatnošću - izvršenjem krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 Krivičnog zakonika Crne Gore u namjeri da prikriju porijeklo novca, na način što je okrivljeni Ljubo Milović dogovorio sa licem koje je na kriptovanoj aplikaciji „SKY ECC" koristilo pin ... da mu izvrši prenos novca, koji potiče od prodaje opojne droge, iz Kraljevine Holandije do Beograda, za nagradu od 1,5% od prenesene količine novca- navodi su optužnice u koju je portal Dan imao uvid.

Pa je nakon toga, navodi tužilaštvo, 21.09.2020.godine, između okrivljenog Ljuba Milovića i lica koje je na kriptovanoj aplikaciji „SKY ECC" koristilo pin ...postignut dogovor da se novac 22.09.2020.godine preda vozaču kamiona marke „Scania", crne boje, na adresi Westerkerkweg 78, 1606 BC, Venhuizen, Kraljevina Holandija, te je nakon toga, po nalogu okrivljenog Milovića, lice koje je na kriptovanoj aplikaciji SKY ECC" koristilo pin ..., 22.09.2020.godine organizovalo dostavljanje novca u iznosu od 1.000.000 eura vozaču kamiona marke „Scania" crne boje, nakon čega je navedeni vozač kamiona novac, koji je bio u vakumiranim kesama i skriven u za to posebno predvidenom prostoru u kamionu, dovezao u Beograd.

- Zatim je novac 25.09.2020.godine na adresi Zrenjaninski put, Krnjača, Beograd, u blizini pošte, po nalogu okrivljenog Ljuba Milovića, preuzelo lice koje je na kriptovanoj aplikaciji SKY ECC" koristilo pin 6240CE, čime je okrivljeni Ljubo Milović kao saizvršilac izvršio krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.3 u vezi st. 1 u vezi čl. 23 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore- navodi SDT.