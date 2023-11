"TRAGEDIJA NAD TRAGEDIJAMA, CRNO BEZ IMALO BELA" Upravnik lovišta u Ivanjici posle pogibije lovca: Ivanjica je zavijena u crno

Povodom tragedije na Stupskoj česmi, u Ivanjici, gde je život izgubio 36-ogodišnji lovac Vladan Maričić, u lovačkom udruženju "Čemernica" kažu da se nesreća dogodila kod lovačke kuće, posle završenog lova.

Tačnije, upravnik ovog lovišta Aco Aleksić navodi za Kurir TV da se lov završava u 15 sati, a sama tragedija dogodila se nakon 16 časova, kada je prijatelj navodno slučajno usmrtio drugog lovca.

- Inače, veliki prijatelji, obzirom da su njih dvojica bili veliki prijatelji i u lovu i u privatnom životu, malte ne mogu da kažem da su bili nerazdvojni. Detalje samog dešavanja i nastanka tragedije, to će verovatno, ne verovatno, nego sigurno dati javno tužilaštvo i policija. Tragedija koja nikada nije zabeležena pre toga da se desila na teritoriji opštine Ivanjica, ali, eto, desilo se. Mogu da kažem, i lovci, i građani opštine Ivanjica su zavijeni u crno. Najiskrenije, obzirom da se radi o momku koji ima svega 37 godina, a i momak koji je, ajde da kažem, ispalio metak taj, ako je on ispalio, ali to će utvrditi javno tužilaštvo i policija, i on je mlad dečko 70-i neko godište. Tragedija nad tragedijama, ono što kod nas ljudi imaju običaj da kažu, crno, bez imalo bela - kaže Aco Aleksić.

Ovo nije bio jedini slučaj, da se dogodi, dešavalo se i ranije.

- Pa, dešavalo se u okruženju, u susednim lovačkim udruženjima, takve tragedije i takvi nemili događaji. Ja se iskreno nadam da je ovo poslednja tragedija kada se tiče lovaca i samog lovstva u državi Srbiji, da se to više nikada neće ponoviti. Imam podatak da je 5. novembra, došlo do dve tragedije u državi Srbiji i dva ranjavanja kada su u pitanju lovci. Ali svakako želim da naglasim da sve ovo što se dešavalo nije se desilo isključivo posle završetka lova. Dok je trajao lov, tu je bilo sve u redu. Tragedija jeste velika i videćemo šta će reći nadležno javno tužilaštvo i policija - dodao je Aleksić.

Novinarka Kurir TV Svetlana Vučković napomenula je da su oba lovca bila jako dobri prijatelji i iskusni lovci, članovi ovog udruženja više od pet godina. Ali nažalost, nesreća je uzela svoje.

