SUDARILI SE KAMION I VOZILO ZATVORSKE POLICIJE Nesreća u Crnoj Gori, povređen MUŠKARAC IZ SRBIJE (FOTO)

Dva kamiona i vozilo zatvorske policije učestvovali su saobraćajnoj nezgodi do koje je došlo na magistralnom putu Bijelo Polje - Mojkovac, u mestu Božovića Polje.

Povređena su dva policajca i vozač kamiona. Vozač kamiona je državljanin Srbije.

Kako javljaju Vijesti iz Bijelog Polja, do nezgode je došlo kada je vozač službenog automobila Uprave za izvršenje krivičnih sankcija započeo preticanje kamiona, nakon čega je kamion pokušavajući da napravi prostor kako ne bi došlo do direktnog sudara, sleteo. Ipak, došlo je do direktnog sudara.

Pripadnici Službe zaštite i spašavanja učestvovali su u akciji izvlačenja povređenih u udesu, nakon čega su svi učesnici transportovani u bjelopoljsku bolnicu.

Kurir.rs/RTCG

