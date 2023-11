"GADILO MI SE DA VODIM LJUBAV U ZATVORU, POVRAĆALA SAM KAD SAM VIDELA OVO" Crvenim beretkama brakovi pukli zbog intimnih odnosa

Visoke kazne na koje su osuđeni i ljubav preko žice, doprineli su da brakovi bivših pripadnika „crvenih beretki“ puknu kao pena od sapunice!

Neki su u startu odustali od braka na daljinu, a neki su to učinili godinama kasnije. Bivši pripadnici Jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije su zbog raznih krivičnih dela osuđeni na maksimalne kazne od po 40 godina zatvora, a pojedini od njih treba da robijaju još 20 godina. Sve duži boravak unutar zidina i sve manje nade za izlazak na slobodu, rezultirali su brakorazvodnim parnicama, jer lepše polovine nisu mogle da ih čekaju do penzije.

Tako se Nenad Bujošević Rambo, kum Milorada Ulemeka Legije, osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva Ivana Stambolića i četvorostrukog ubistva funkcionera SPO-a na Ibarskoj magistrali, 2016. sporazumno razveo od supruge Sanje. Rambo je u samici skoro 20 godina, a sa Sanjom ima punoletnog sina i ćerku. Sanja je za jedan list ranije izjavljivala da ne ide u posetu bivšem suprugu u požarevački zatvor „Zabela“, ali da se sa njim čuje telefonom jer su ostali u korektnim odnosima posle 20 godina braka.

- Imamo dvoje dece i ona su naša neraskidiva veza. Ni pre razvoda nismo imali razmirice. Prosto, breme života je učinilo svoje. Sada smo malo modifikovani spoj. Naš odnos je mnogo normalniji nego u nekim disfunkcionalnim porodicama. Dogovaramo se oko dece, šalimo se… - rekla je Rambova bivša žena.

Rambo i Sanja su se razveli posle 20 godina braka. Ona je posle toga uplovila u vezu s drugim muškarcem, sa kojim je dobila ćerkicu.

Sporazumni razvod imao je i bivši pripadnik JSO Branko Berček, iz Loznice, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva Stambolića i atentata na Vuka Draškovića. On se isto sporazumno razveo 2011. od svoje supruge sa kojom ima ćerkU i sina. Berček je u zatvoru 17 i po godina, od 2007. je u požarevačkoj „Zabeli“, gde ga posećuju supruga, deca, roditelji i sestra.

Jedna od supruga ispričala je da nije htela da ide u „ljubavnu sobu“, iako je na to imala pravo tri sata.

- Ispred te prostorije za vreme boravka zatvorenika i njegovih partnerki bude stražar. Unutra je krevet, lavabo, posteljina… Kada sam videla sve to, povraćala sam. Nije mi bilo ni do čega, a kamoli do seksa. Neki od tih robijaša dovode i prostitutke, pa sama pomisao na to mi je budila gađenje - opisala nam je ona intimnu sobu u „Zabeli“.

Među prvima brak je pukao Dušanu Maričiću Gumaru (50), poslednjem komandantu JSO, osuđenom na 40 godina zbog ubistva Stambolića.

- On se još na početku razveo od supruge, sa kojom ima odraslu ćerku. Njegova supruga je prodala njihov stan u Novom Sadu i kupila drugi. Veza je pukla, jer je otkrila da je tada bio u vezi sa jednom zgodnom teniserkom iz Novog Sada, koja je redovno dolazila na sva njegova suđenja. Međutim, i ona ga je kasnije ostavila i udala se.

I Nenad Ilić Glavonja (46), osuđen na 30 godina zbog ubistva Stambolića i atentata na Draškovića, razveo se od supruge Marije, sa kojom ima sina i ćerku.

- Ne znamo šta je tačno bilo između njih. On se razveo posle „Sablje“, negde 2005, dok je bio u CZ-u. Još je tada imao nesuglasice sa suprugom. Ona sada živi u Beogradu.

Na lični zahtev je prebačen iz „Zabele“ u zatvor u Padinskoj Skeli - dodaje sagovornik.

Leonid Leo Milivojević, koji izdržava kaznu od 30 godina, takođe se na početku svojih pritvorskih dana rastao od žene, sa kojom je bio u vezi iz koje imaju ćerku.

Za razliku od pomenutih, Milorad Ulemek Legija ima stabilnu vezu sa suprugom Aleksandrom Ivanović, sa kojom ima tri ćerke. One ga posećuju u požarevačkom zatvoru „Alkatraz“, a Legija od februara 2020. može bez neprobojnog stakla da priča i ljubi suprugu i decu.

Zvezdana Jovanovića Zvekija, osuđenog na 40 godina robije zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, verno čeka supruga Olivera Lela Jovanović, sa kojom ima sina i ćerku, a u januaru 2019. dobio je unuka.

