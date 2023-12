OTKRIVAMO ŠOK POZADINU RANJAVANJA MUŠKARCA KOD ŠAPCA: Pucao mu u grudi i glavu zbog ŽENE, žrtva i osumnjičeni u KUMOVSKIM VEZAMA?

Motiv teškog ranjavanja D. B. (44) u utorak oko 15 sati u selu Majur kod Šapca je, kako Kurir saznaje, navodno svađa oko žene.

Prema rečima našeg izvora, osumnjičeni D. P. (71) je pucao u D. B. zbog svoje emotivne partnerke.

- Priča se da je ranjeni muškarac ranije bio u ljubavnoj vezi, čak i u vanbračnoj zajednici, sa jednom ženom. Oni su pre izvesnog vremena raskinuli, a žena je otpočela novu vezu i to sa osumnjičenim D. P. - otkriva Kurirov izvor upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima, D. B. se navodno nije mirio sa raskidom, a teško mu je palo i to što je ona pronašla novog partnera.

- Inače, novi partner D. P. i D. B. su u kumovskim vezama, pa je to doadtno iritiralo ostavljenog muškarca. Navodno, on je danima pozivao svoju bivšu, slao joj poruke, sačekivao je... - kaže izvor i nastavlja:

- Navodno, njen novi partner D. P. je hteo da reši taj "problem" sa D. B. Zato je i došlo do svega ovoga.

Kako dalje saznajemo, osumnjičeni i ranjeni muškarac su se kobnog dana, u utorak, našli da reše to.

- Tada je došlo i do tuče, a uhapšeni je navodno izvukao deblji kraj. Besan zbog batina i čitave situacije, on je otišao kući da se naoruža. Potom je pozvao D. B. da se pnovo nađu i rekao mu da dođe do neke klanice u Majuru. Ovaj je došao, a D. P. je, prema priči očevidaca, zapucao iz automobila. Prvo je pogodio žrtvu sa tri hica u grudi, a onda mu je pucao i u glavu - kaže izvor.

Osumnjičeni je potom otišao s lica mesta, ali se ubrzo predao policiji, dok je ranjeni muškarac transportovan u beogradsku bolnicu na dalje lečenje i njegove povrede su teške, nalazi se u komi.

Inače, žitelji Majura pričaju da je ranjeni muškarac poznat u kraju. Jedno vreme se, prema priči meštana, bavio preprodajom automobila i delova.

Osumnjičeni bi danas trebalo da bude saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu koje vodi istragu.