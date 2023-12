NASTAVLJENO SUĐENJE NIŠLIJI: Sumnja se da je pokušao da UBIJE BIVŠU ŽENU pred detetom! Navodno hteo da je udavi plastičnom uzicom

U Višem sudu u Nišu danas je nastavljeno suđenje Daliboru S. koji se sumnjiči da je pokušao da ubije svoju bivšu suprugu S.S.12. novembra prošle godine kada je tukao u hodniku zgrade i pokušavao da je udavi plastičnom uzicom.

Na današnjem suđenju svedočio je medicinski sudski veštak koji je potvrdio da bilo moguće da žena izgubi život u takvim situacijama jer bi bila ugušena plasttičnom vezicom. Takve vezice, inače koriste nmastori i građanstvo kako bi uvezali kablove i slično. Tu uzicu je nemoguće popustiti jer je tako napravljena da samo može da se preseče.

- U konkretnom slučaju prekinut je dotok vazduha kroz organe i prestala je cirkulacija krvi do vratnih arterija. U tiom situacijama je moguće i da dođe do povrede moždanih funkcija jer nema dotoka vazduha. S obzirom na to da je žrtva izgubila svest može se pretpostaviti da su vezice bile jako stegnute- rekao je doktor sudske medicine danas na suđenju.

foto: Nenad Kostić

Nesrećnu ženu S.S. je kako se ranije čulo na sudu spasio jedan od komšija i to srećom električar koji je imao podesna klješta da uzicu preseče.

Prema optužnici Dalibor je toga dana oko 15 sati došao da preuzme dete od majke iz zgrade u jednoj ulici u naselju Trošarina. Čuli su se telefonom i on je zatražio da bude s dečakom van termina koji je propisao sud. On je došao i parkirao je svoj automobil, ušao u zgradu gde ona živi i onda je nastala najmučnija scena za dete(5), ali i komšije koje su jedva odbranile ženu.

Ona mu je u nekom trenutku dok je preuzimao mališana uputila reči da brine o dečaku, nakon čega je nastupila rasprava, a onda je, kako je navedeno u sudskom spisu, stezao za vrat i udario pesnicom.

foto: Nenad Kostić

Tu mu se našla nekakva uzica kojom je obmotao vrat i ona je počela da krklja. Za sve to vreme, dete je gledalo užasne slike i vikalo "Pusti mamu", a onda su to čule i izletele komšije iz drugih stanova. Pomogli su tako što su ga odgurnule, a on je pobegao. Ona je bila u nesvesti, ali joj je pomogla Hitna medicinska pomoć.

Daliboru preti duga robija jer je osumnjičen za krivično delo teško ubistvo u pokušaju za šta je zaprećena kazna do 10 godina zatvora. Njemu je danas produđžen pritvor, a sledeće suđenje je zakazano za 7. februar.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv) SOS telefoni Autonomni Ženski Centar - SOS telefon 0800-100-007, radnim danima 10-20h ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon 011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h Evropski broj za nestalu decu 116-000 Incest trauma centar - SOS telefon 011 3441-737, 011 3861-332, dostupan 24h Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h 011 2769-466, radnim danima 10-19h 062 304-560, noću 19-10h

Kurir.rs/M.S.