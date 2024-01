BIZARNA UBISTVA U 2023, A GLAVNI OSUMNJIČENI SU ŽENE: Slađana naručila smrt muža od ljubavnika, Ljiljana svog zapalila i isekla

Dva bizarna ubistva 2023. godine šokirala su javnost, a pogotovo što su glavni akteri žene koje su ubile svoje muževe na najbizarnije načine. Jedna od njih naručila je od svog ljubavnika da to učini za nju, a druga je sve izvela sama, ali uz pomoć njihovo dvoje dece!

Dejan Paunović, kako se sumnja, mučki je ubijen 5. avgusta 2023. godine kada se vraćao svojoj kući u selo Klokočevac iz druge smene iz rudnika u Majdanpeku, a obdukcijom njegovog tela i izuzetim dokazima sa mesta gde je pronađeno Dejanovo ugljenisano telo potvrđuje se da je on ubijen, a ne da je stradao u saobraćajnoj nesreći kako se mislilo!

Dejanova supruga Slađana P., organizovala je ubistvo supruga na desetogodišnjicu braka u saučešništvu sa svojim ljubavnikom Srećkom M. inače, najboljim drugom pokojnog Dejana i maloletnikom iz Klokoćevca kome je za ,"obavljen posao", Slađana platila najpre 100 evra, a potom još 5.000 dinara.

Dejan i Slađana foto: Privatana Arhiva

Zločin je otkriven kada se maloletnik požalio drugu iz susednog sela kako nije dobio dovoljno novca, a koji je slučaj prijavio Dejanovom rođenom bratu Zlatku Paunoviću i policiji u Majdnapeku i slučaj je tako rasvetljen.

S obzirom na to da supruga nije želela da se obavi obdukcija tela njenog supruga, naknadno je obavljena ekshumacija tela pokojnog Dejana Paunovića na seoskom groblju u Klokočevcu.

- Prvi rezultati obdukcije pokazali su da mu je lobanja potpuno smrskana što ukazuje da je čovek ubijen udarcima zadobijenim tupim predmetima, što su ustalom uhapšeni i priznali u svojim iskazima u VJT U Negotinu. Budući da je telo potpuno izgorelo, nije moguće utvrditi da li je smrt možda nastupila uslet prevrtanja terenskog vozila koje se zapalilo nakon što su ga počinioci nasmrt pretukli, jer je tu neophoodno uraditi dalje anlaize gde je potrebno ispitivaje putem uzoraka krvi, što je u ovom slučaju nemoguće - podseća izvor Kurira.

Bacili ga u šumu

Stevan A. (56) iz mesta Vlaški Do ubijen je u septembru ove godine na spavanju, a za ovaj zločin optužena je njegova bivša žena Ljiljana J. i dvoje dece za koju se sumnja da su pomogla majci.

Ljiljana je priznala da je ubila muža, a njihova deca su se branila ćutanjem i sumnjiče se za saučesništvo.

Prema nezvaničnim informacijama Stevan je ubijen u kući na spavanju, a osumnjičeni su onda telo odneli u šumu kod Kučeva koja je oko 60 kilometara udaljena od sela. Stevan je ubijen u krevetu koji je kasnije zapaljen, a njegovo telo raskomadano i odneto u šumu.

Njegov nestanak prijavio je rođak Neša koji je primetio da se čudno ponašaju njegova deca.

- Dan pre nego što je nestao sedeli smo njegovo dvoje dece, on i ja i pili kafu. Najnormalnije su se ponašali, pričali smo kako ćemo da idemo na pecanje svi zajedno - rekao je Neša za Kurir posle zločina.

foto: Nemanja Nikolić, Drustvene Mreže

Prema njegovim rečima, najveću sumnju tada mu je probudilo to što su vozili Stevicin automobil koji on nikome nije davao.

- Meni nije davao taj auto da pomerim ni 20 metara, a odjednom mi kažu da je on starim automobilom otišao za Austriju, a njima ostavio ovaj. To mi je bilo jako sumnjivo - rekao nam je Neša i dodao:

- Kad sam video Stevicinu ćerku kako riba gepek od automobila, e tu mi nista nije bilo jasno.

Prema njegovim rečima Stevica je bio velikodušan čovek koji je bivšoj ženi, koja mu je na kraju i presudila, dao kuću na raspolaganje kad se sa decom vratila iz Austrije.

- Trebalo je da mu sredim dvorište kad je došao dok on uradi druge stvari, kad god dođe on oko kuće radi. Pokušao sam da ga dobijem kasnije, posle toga kad smo se videli, ali on je bio čas dostupan čas nesdostupan. Sve vreme je njegov telefon koristio sin koji je pobegao u Austriju i tako pokušao da zavara tragove - ispričao je Neša.